Эти современные варианты более стильные и функциональные, чем уже поднадоевшая классическая штора. Римские Прототип современных жалюзи, имеют механизм, регулирующий степень открытости окна. Это дает возможность освободить пространство подоконника. В гостиной или в спальне, лучше использовать варианты из двух полотен – одно полотно тонкое и прозрачное, второе плотное и тяжелое, как портьеры. Японские Представляют собой прямые, гладкие, полотна, которые раздвигаются на любую удобную ширину. Сколько бы их не двигали. Благодаря специальным утяжелителям всегда остаются идеально ровными. Прекрасно сочетаются с окнами во всю стену, а вот на привычных оконных проемах теряются. Шторы плиссе Выделяются интересным дизайном в складочку, напоминающую плиссировку. Крепятся прямо на окно и могут закрывать его по - разному и в любом месте: снизу, сверху, посередине. В отличие от японских штор станут отличным нарядом для окна любого размера. Рулонные Еще их называют жалюзи – ролеты. Благодаря поворотному механизму шторы складываются в ролик, что дает схожесть с жалюзи. Но главное отличие – большой выбор фактур и расцветок. Материал всегда обработан специальным анти грязевым и пылеотталкивающим составом.  Бамбуковые Обладают высокой устойчивостью к воздействию ультрафиолета, не выцветают. Бамбук является природным антистатиком, поэтому они защищены от пыли и грязи. Единственный недостаток – нет разнообразия цветов. Интересные идеи ремонта и обновлений читайте ежедневно на нашем сайте.