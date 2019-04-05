В ходе визита он ознакомился с состоянием полигона ТБО, встретился с предпринимателями и представителями общественности, также провел прием граждан в районном Доме культуры. В Аксае на смену снежным завалам пришли кучи мусора. Возвращение на рынок вывозу ТБО ГКП "Горкомхоз" обнадежило горожан. Но вместе с приходом весны обнажился целый пласт проблем этого оператора, среди которых задолженность 70% абонентов является лишь верхушкой айсберга. Техники не хватает. Субсидирование из районного бюджета не полагается согласно нюансам законодательства. Полигон практически заполнен, и через 10 дней здесь просто не останется места. Но тем не менее "Горкомхоз" ищет выход из ситуации. Вывоз мусора и состояние полигона стали главной темой обсуждения на встрече первого заместителя акима области Гали Искалиева с предпринимателями и представителями общественности района. Были обсуждены разные варианты решения проблемы. Получено согласие от предпринимателей на предоставление в аренду необходимой спецтехники. Руководство "Горкомхоза" выразило согласие о сотрудничестве с потенциальными инвесторами. Озвучены планы в отношении разработки проекта нового полигона ТБО. Представителями общественности были затронуты и другие проблемные моменты: состояние освещения, озеленение, дороги, текущее обслуживание новых многоэтажных жилых домов, цены на муку и состояние плотин в сельской местности. Также в этот день Гали Искалиев посетил Бурлинский сельскохозяйственный и Аксайский технический колледж, ознакомился с состоянием зданий и учебных цехов. Будет рассматриваться возможность строительства общежития при АТК. Не бывает нерешаемых проблем. Город Аксай ожидают масштабные изменения. Будет проведен средний ремонт дорог в 10 мкрн. Также асфальт появится на ряде улиц. На стадии обсуждения проект модернизации системы освещения. Планируется строительство детских и спортивных площадок, установка искусственных неровностей. В городе появятся 2 новые аллеи.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.