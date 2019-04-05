Суд присяжных признал виновным Асхата Темирбаева в убийстве 17-летней Даны Утегалиевой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
4 апреля в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор 20-летнему Асхату Темирбаеву, который обвинялся в убийстве несовершеннолетней девушки. Кроме этого, он был признан виновным еще по трем статьям уголовного кодекса: статья 99 часть 1 УК РК "Убийство", статья 120 часть 3 УК РК "Изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней", статья 121 часть 3 пункт 3 "Насильственные действия сексуального характера", статья 188 часть 1 "Кража".
– В совещательной комнате присяжные заседатели по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности исследованных доказательств представленных сторонами и анализировав их, признали Темирбаева виновным по предъявленным обвинениям в полном объеме. На основании вердикта присяжных приговором суда Асхату Темирбаеву окончательно назначено наказание по совокупности уголовных правонарушений в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, - сообщили в пресс-службе суда ЗКО.
После вынесения оправдательного приговора первым составом суда присяжных прокуратура ЗКО внесла протест на оправдательный приговор. В ведомстве заявили, что в ходе следствия вина подозреваемого была доказана.
По словам отца убитой девушки Ербола Утегалиева, с решением присяжных он согласен.
– Вообще я просил посадить его пожизненно. Но присяжные решили, что 18 лет ему будет достаточно. Приговор обжаловать мы не будем. Пусть будет хотя бы так. Его взяли под стражу из зала суда, - рассказал Ербол Утегалиев.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Напомним
, 17-летняя Дана Утегалиева была убита в селе Дарьинское в ночь на 28 июля. Полицейские задержали подозреваемого сразу же. Им оказался 20-летний Асхат Темирбаев. Он обвиняется в преступлении по ст. 99 ч. 1 "Убийство", был арестован на 2 месяца. Также стало известно, что ТЕМИРБАЕВ был задержан полицейскими 28 июля, в тот же день, когда было обнаружено тело убитой девушки. Родные убитой Даны УТЕГАЛИЕВОЙ рассказали, что девушка в этом году закончила школу и поступила в российский вуз на грант. Кроме того, они не верят
, что Дану убил один человек. По словам тети, девочка занималась борьбой и одному человеку могла дать отпор. 11 января первый состав присяжных заседателей оправдал
Темирбаева. Тогда его отпустили из зала суда. Позже апелляционный суд отменил решение
суда присяжных.
