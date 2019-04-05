В 2018 году по ЗКО было похищено 1725 сотовых телефонов, найдено 226. В 2017 году по ЗКО было похищено 1719 сотовых телефонов, найдено 385.

С начала года в Уральске было возбуждено 5 уголовных дел по статье "Заведомо ложный донос".

С начала 2019 года по области найдено похищенных и утерянных сотовых телефонов – 101, в том числе в г. Уральске – 41. За аналогичный период 2018 года было найдено 44 телефона, в том числе в г. Уральске – 27.

Что грозит за кражу сотового телефона? За совершение кражи сотового телефона предусмотрена уголовная ответственность по статье 188 УК РК- «Кража». В частности, по ч.1 статьи 188 УК РК, то есть тайное хищение чужого имущества – наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества либо или без таковой. По ч.2 статьи 188 УК РК кража совершенная: 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) неоднократно; 3) с незаконным проникновением в жилище, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство; - наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Жительница Уральска по имени Юлия потеряла свой новенький "Айфон-6" в декабре прошлого года. - Потерю своего телефона я обнаружила сразу. Вспомнив, где я могла его обронить, вернулась на то место, но увы его кто-то же подобрал и отключил. В этот же день я обратилась к сотрудникам полиции с заявлением, и для того чтобы облегчить поиски, сама в социальных сетях написала о своей утере. Уже через пару часов мне позвонил мужчина, который предложил вернуть мой телефон за вознаграждение, позже выяснилось, что он оказался мошенником. Однако за мошенничество привлечь так и не смогли, потому что не успел обмануть меня, как мне объяснили в полиции. После этого мне никто не звонил, в том числе и полицейские. А о том, что телефон найдут я уже и не надеюсь. Естественно у меня там стоял защитный код, думаю для мошенников это не проблема. И да, он был зарегистрирован. Но даже это не помогло. Наверняка его уже перепродали на запчасти, - рассказала Юлия. Между тем, как сообщил первый заместитель начальника управления полиции города Уральск Нурлан Бисенов (на фото), на сегодняшний день на территории города участились факты краж сотовых телефонов. Так, только с 1 января по 15 марта этого года было зарегистрировано 332 факта краж, половина из них - это карманные кражи мобильных устройств. - Из всех украденных телефонов, 84 были найдены и возвращены владельцам. Как мы находим сотовые телефоны, рассказать я не могу, потому что это является оперативно-розыскным мероприятием. Но по сравнению с прошлым годом идет снижение по регистрации данных преступлений, - отметил Нурлан Бисенов. По его словам, в феврале нынешнего года был внесен ряд изменений в законодательство. - У нас появилось понятие неоднократности, в частности по кражам. К примеру, преступник украл дважды, то есть неоднократно, то преступление становится тяжким и там уже грозит до 5 лет лишения свободы, - пояснил замруководителя управления.А вот Райгуль украденный телефон полицейские нашли спустя два месяца. - 16 января этого года, вечером, я села в автобус маршрута №22 на остановке ТРК «Орал», в этот момент мне позвонили, я поговорила и машинально сунула телефон в карман. Рядом была маленькая дочь и я в положении. Через одну остановку вышла, однако в кармане телефона уже не было. У прохожих попросила позвонить на свой номер, но он был уже отключен. Пришла домой позвонила в полицию, они приехали сами, вяли показания и ушли. Я не верила, что телефон найдут. 26 марта мне позвонил сотрудники и сказали что телефон нашелся. С момента потери прошло 2 месяца. Его вернули в том же состоянии, только были удалены все данные. Гаджет я покупала за 150 тысяч тенге. Человек, у которого нашли мой телефон, сказал что якобы нашел на улице. Но у меня были все документы на него. Я благодарна сотрудникам полиции, за их работу, - рассказала свою историю Райгуль. Полицейские просят граждан бережно относились к своему имуществу. - В большинстве случаев кражи сотовых телефонов совершаются в общественном транспорте, на остановках при посадке в автобус, на рынках и местах массового скопления людей. Советую не хранить телефоны в наружных карманах верхней одежды и быть более бдительными. Не создавайте условия для совершения краж. Конечно же, полиция в любом случае будет заниматься расследованием, помогать искать имущество и стараться наказать виновных, - отметил заместитель начальника управления полиции.По словам заместителя начальника управления полиции, иногда потерпевшие пытаются обмануть сотрудников полиции: потеряв свой телефон, они заявляют о краже. - В ходе разбирательства по уголовным делам иногда у нас выясняются следующие обстоятельства, когда кража не подтверждается. А таких фактов в этом году 44. Потерпевшие заведомо зная, о том что они потеряли телефон, все же пишут заявлении о краже, предполагая что их телефон, таким образом найдется быстрее. Выясняя это, мы заново приглашаем их, и возбуждаем уголовное дело по статье 419 УК РК – «Заведомо ложный донос», согласно которой они могут быть наказаны штрафом в размере 3000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничение свободы сроком на трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Это в части по кражам сотовых телефонов и преступлений средней и небольшой тяжести, - пояснил Нурлан Бисенов. К слову, если телефон утерян, то уголовное дело не заводится. - Сотовый телефон вносим в базу похищенных вещей, и периодически этот сотовый телефон будет проверяться. Даже если он просто утерян, мы обязательно занимаемся поисками. Но уже никого к уголовной ответственности не привлекаем. Таких телефонов было найдено около 50-ти в этом году, - пояснил Бисенов.В департаменте полиции ЗКО рассказали, что данных о регистрации телефонов у них нет, тем не менее, в правоохранительных органах отмечают, что зарегистрированные устройства сотовой связи, безусловно, упрощают поиски похищенных гаджетов. К тому же, Нурлан Бисенов также отметил, что ранее зарегистрированный телефон найти проще. - Если он зарегистрирован, то мы просто берем этот номер, пробиваем по базе. Нам быстрее и легче определить хозяина. Были случаи что мы находили сотовые телефоны благодаря данной регистрации. В любом случае она необходима, это ведь нужно не только органам, но и самим же гражданам, - отметил Нурлан Бисенов. Будет ли зарегистрирован телефон или нет мы в любом случае найдем его, но это сократит время поисков пропажи. К примеру, если за три месяца 2018 года в облатси было найдено всего 44 телефона, то за аналогичный период нынешнего года полицейским удалось найти и вернуть 101 мобильник. Стоит отметить, что поиски краденных телефонов также ведутся на территории РФ. - Также мы сотрудничаем с коллегами из России, проводим рабочие встречи, где мы обмениваемся IMEI–кодами похищенных телефонов, соответственно, если украденный телефон находится на территории РФ, его нам возвращают, - рассказал Бисенов.Как показывает практика, основная доля похищенных мобильных устройств реализовывается в местах скупки и продажи б/у сотовых телефонов. - По таким фактам мы работаем по местам сбыта б/у телефонов. Это всем известные места, центральный рынок, торговый дом "Урал". Проводим рейды совместно с налоговым органом, также оперативно-розыскные мероприятия, работаем со скупщиками сотовых телефонов. Проверяем законность этих точек, уплату налогов, а на то, что скупают ведем проверки по криминальному учету, - говорит Бисенов. Сами скупщики сотовых телефонов утверждают, что они стараются сотрудничать с сотрудниками полиции, дабы не навредить своему бизнесу. По словам скупщика Кайрата (на фото), он работает в этой сфере уже более пяти лет. - В день нам предлагают купить по 3-4 телефона. Цены мы устанавливаем на 30-40% ниже нового телефона, в зависимости от состояния. Мы всегда стараемся скупить телефоны с документами, обязательно регистрируем коды, записываем модель телефона. Те кто предлагают нам телефон без документов, мы обязательно его фотографируем и фото прилагаем в тетрадь регистрации. Таким образом мы страхуем себя, если окажется, что телефон был украден, то по его фотографии и номеру удостоверенными личности его найдут сотрудники полиции. А ворованный телефон у нас изымают и мы остаемся в убытке. Поэтому мы стараемся скупать только хорошие телефоны с полным пакетом документов,- отметил Кайрат. - В таком бизнесе мне удается заработать про 70-100 тысяч тенге в месяц. Между тем, скупщики сотовых телефонов утверждают, что они работают только на законном основании. У всех есть ИП и патенты.Согласно Закону «О связи» все абоненты были обязаны зарегистрировать свои мобильные устройства (IMEI*) до 1 января 2019 года. - Первое, нами создана рабочая группа, которая разрабатывает процедуру регистрации. До конца мая правила будут разработаны и разъяснены гражданам в самой доступной форме. Второе, нами учтен опыт регистрации по месту жительства, поэтому процедура будет максимально простой, не создаст очередей и ажиотажа. Третье, будет учтен положительный международный опыт создания базы IMEI-кодов, в частности таких стран, как Великобритания, Турция, Азербайджан и других. Четвертое, запуск системы должен серьезно сократить число телефонных краж. Так, после обращения жертвы в полицию украденный телефон может быть заблокирован. Фактически, кражи телефонов станут бессмысленными, - написал Абаев. В Казахстане ежегодно похищается порядка 60 тысяч телефонов, а процент возврата - менее пяти. Более того, в большинстве случаев жертвами краж телефонов являются наши дети. Теперь же у нас будет серьезный инструмент обезопасить их от столкновения с преступниками, - пояснил тогда внесенные изменения глава министерства информации и коммуникаций РК Даурен Абаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.