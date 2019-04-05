Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" На официальном сайте премьер-министра РК сообщается, что в ходе заседания обсуждены вопросы реализации и корректировки комплексного плана приватизации на 2016–2020 годы. Заслушан отчет по вопросам политики управления рисками Фонда и утверждены меры по дальнейшему совершенствованию системы внутреннего контроля. Кроме этого, на заседании было принято решение передать в собственность акиматов аэропорты Атырау, Актобе и Павлодара. – Принято решение о передаче в коммунальную собственность акиматов соответствующих областных центров АО «Международный аэропорт Атырау», АО «Международный аэропорт Актобе» и АО «Аэропорт Павлодар». Данное решение принято с учетом необходимости обеспечения транспортной доступности и мобильности населения, а также социальной значимости аэропортов для развития регионов, - говорится на официальном сайте премьер-министра. Вместе с тем сообщается, что доходы от основной деятельности группы компаний фонда увеличились в 2018 году на 35%, объем чистой прибыли вырос в 2 раза по сравнению с показателями 2017 года. В рамках заседания был рассмотрен и годовой отчет об исполнении благотворительной программы фонда за 2018 год. Оператором, осуществляющим благотворительность от лица «Самрук-Казына», является корпоративный фонд «Samruk-Kazyna Trust». В 2018 году он поддержал 32 благотворительных проекта на сумму более 5,5 млрд тенге по направлениям помощь людям, сообществам в социальном и медицинском секторах; развитие медиа, культурного сообщества, человеческого потенциала; укрепление трудовых отношений и инвестиции в устойчивое развитие общества; реализация региональной программы социальных инвестиций в регионах. Проектами были охвачены более 250 тысяч человек.