Пожар произошел 3 апреля в 04.45 в частном доме по ул. Краснощекова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мансардный дом сгорел полностью, огонь перекинулся на автомашину, которая стояла во дворе. Но люди были спасены. Из горящего года их вывел 32-летний Азат Балгазин, таксист, который случайно оказался поблизости. 4 апреля героя наградили медалью и благодарственным письмом в департаменте по ЧС. - Я ехал с двумя товарищами, увидел дым в доме, мы остановились, - рассказывает он. - Я позвонил пожарным. Мы начали стучать в окна, будить жильцов, выбивать стекла. Отец с матерью спали на первом этаже, они рассказали, что на втором спят дети. Мы ловили детей, которые прыгали из окон, один из них потерял сознание. Мужчина рассказал, что в детстве ему самому пришлось пережить пожар в доме. - Мы жили в поселке Косестек. У нас горел дом. Мне было 14-15 лет. Мы тушили пожар с отцом, соседи помогали, - рассказал Азат. Как сказал замначальника ДЧС Актюбинской области Кайрат Касым, что Азат Балгазин поступил как настоящий герой. Он не стал снимать пожар на сотовый телефон, а поспешил помочь людям. - В ту ночь был сильный ветер. Огонь мог перейти на соседние здания. Азат с друзьями поступил как настоящий герой, его родители могут имгордиться. Благодаря ему спасены из огня 7 жизней, в том числе 3 детей, один из них с отравлением угарным газом сейчас находится в реанимации детской больницы, - сказал Кайрат Касым. Азату Балгазину вручили медаль «100 лет пожарной охране» и благодарственное письмо ДЧС Актюбинской области. Азамат АКЫЛ