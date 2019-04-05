Мансардный дом сгорел полностью, огонь перекинулся на автомашину, которая стояла во дворе. Но люди были спасены. Из горящего года их вывел 32-летний Азат Балгазин, таксист, который случайно оказался поблизости. 4 апреля героя наградили медалью и благодарственным письмом в департаменте по ЧС. - Я ехал с двумя товарищами, увидел дым в доме, мы остановились, - рассказывает он. - Я позвонил пожарным. Мы начали стучать в окна, будить жильцов, выбивать стекла. Отец с матерью спали на первом этаже, они рассказали, что на втором спят дети. Мы ловили детей, которые прыгали из окон, один из них потерял сознание. Мужчина рассказал, что в детстве ему самому пришлось пережить пожар в доме. - Мы жили в поселке Косестек. У нас горел дом. Мне было 14-15 лет. Мы тушили пожар с отцом, соседи помогали, - рассказал Азат. Как сказал замначальника ДЧС Актюбинской области Кайрат Касым, что Азат Балгазин поступил как настоящий герой. Он не стал снимать пожар на сотовый телефон, а поспешил помочь людям. - В ту ночь был сильный ветер. Огонь мог перейти на соседние здания. Азат с друзьями поступил как настоящий герой, его родители могут имгордиться. Благодаря ему спасены из огня 7 жизней, в том числе 3 детей, один из них с отравлением угарным газом сейчас находится в реанимации детской больницы, - сказал Кайрат Касым. Азату Балгазину вручили медаль «100 лет пожарной охране» и благодарственное письмо ДЧС Актюбинской области.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.