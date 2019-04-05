Оригинальные и компактные шкафы для обуви, а также роскошную мягкую и корпусную мебель премиум-класса вы можете приобрести в студии мебели «Status», расположенной на первом этаже ТД «Аяжан +».
Еще недавно прихожие во многих жилищах украшали самодельные полки или пластиковые этажерки, на которых выстраивалось пестрое разнообразие многочисленной обувки на всеобщее обозрение. Согласитесь, выглядит не особо эстетично, да и обувь при этом не защищена от бытовой пыли.
Современным решением на сегодняшний день считается шкаф для обуви в прихожую, который поможет сохранить повседневную и демисезонную обувь и освободит пространство.
Мебельная студия «Status» рада предложить вам стильные обувницы. На сегодняшний день компания сотрудничает с известными российскими мебельными фабриками «Айроннори» (г. Ижевск) и «Мягкофф» (г. Орск), которые производят ультрасовременную, качественную и практичную корпусную и мягкую мебель. Компания является единственным официальным представителем известных мебельных брендов в нашей области.
- В нашей мебельной студии представлены модели шкафов для обуви от фабрики «Айроннори» различной цветовой гаммы: лайт, элегант, комфорт и люкс, - рассказала менеджер по продажам Ажар Кутлиева. – Главное преимущество в таких шкафах –механизм удобного и синхронного открывания лотков.
Модели компактны, так что займут малое пространство в вашей прихожей. У самой простой модели «лайт» глубина шкафа 16 см, вместимость от 10 пар обуви.
Более представительно выглядит шкаф для обуви «элегант», его фасад может быть выполнен из зеркала или стекла различных цветов: белый, черный или «капучино». Причем, такой шкаф очень удобно крепится к стене с помощью двух дюбельных гвоздей.
Не уступают также по своему интересному дизайну и удобству в эксплуатации обувницы «люкс» с шириной 19 см и «комфорт». По желанию вы можете заказать обувной шкаф с двумя и более секциями (до 5-ти), в зависимости от количества членов вашей семьи – отдельно для взрослых и отдельно для детей.
Помимо шкафов для обуви мебельная студия реализует элегантную и прочную мягкую мебель от фабрики «Мягкофф».
Здесь представлены диваны угловые, двух-трехместные, с оттоманкой, с валиками для массажного эффекта и другие. Модели отличает удобная трансформация в спальное место, а также в них есть различные отделения в подлокотниках и внутри дивана для спального белья и вещей. Дизайн можно выбрать по каталогу, а материал для обивки - по образцам, выставленным в зале: различные виды ткани или экокожу.
Кроме этого вы можете заказать и приобрести в мебельной студии гостиные гарнитуры, детские, оригинальные пуфы, столы-трансформеры и так далее. Мебель можно приобрести в рассрочку и кредит. Поставка заказанной мебели производится в течение 2-3 недель. И внимание – при покупке мягкой мебели в подарок вы получите удобный пуфик. Не раздумывайте долго и посетите мебельную студию «Status» - вам обязательно понравится то, что увидите, и, конечно же, вы не уйдете без покупки!
Мы ждем вас по адресу: пр-т Абулхаир хана 74/1 (ост. Циолковского), ТД «Аяжан+», 1 этаж. Тел.: 8 705 822 75 90, 8 747 600 19 72, 8 775 370 41 50.
Instagram: studiya.mebeli.status.
