Еще недавно прихожие во многих жилищах украшали самодельные полки или пластиковые этажерки, на которых выстраивалось пестрое разнообразие многочисленной обувки на всеобщее обозрение. Согласитесь, выглядит не особо эстетично, да и обувь при этом не защищена от бытовой пыли.Современным решением на сегодняшний день считается шкаф для обуви в прихожую, который поможет сохранить повседневную и демисезонную обувь и освободит пространство.Мебельная студия «Status» рада предложить вам стильные обувницы. На сегодняшний день компания сотрудничает с известными российскими мебельными фабриками «Айроннори» (г. Ижевск) и «Мягкофф» (г. Орск), которые производят ультрасовременную, качественную и практичную корпусную и мягкую мебель. Компания является единственным официальным представителем известных мебельных брендов в нашей области.- В нашей мебельной студии представлены модели шкафов для обуви от фабрики «Айроннори» различной цветовой гаммы: лайт, элегант, комфорт и люкс, - рассказала менеджер по продажам Ажар Кутлиева. – Главное преимущество в таких шкафах –механизм удобного и синхронного открывания лотков.Модели компактны, так что займут малое пространство в вашей прихожей. У самой простой модели «лайт» глубина шкафа 16 см, вместимость от 10 пар обуви.Более представительно выглядит шкаф для обуви «элегант», его фасад может быть выполнен из зеркала или стекла различных цветов: белый, черный или «капучино». Причем, такой шкаф очень удобно крепится к стене с помощью двух дюбельных гвоздей.Не уступают также по своему интересному дизайну и удобству в эксплуатации обувницы «люкс» с шириной 19 см и «комфорт». По желанию вы можете заказать обувной шкаф с двумя и более секциями (до 5-ти), в зависимости от количества членов вашей семьи – отдельно для взрослых и отдельно для детей.Помимо шкафов для обуви мебельная студия реализует элегантную и прочную мягкую мебель от фабрики «Мягкофф».Здесь представлены диваны угловые, двух-трехместные, с оттоманкой, с валиками для массажного эффекта и другие. Модели отличает удобная трансформация в спальное место, а также в них есть различные отделения в подлокотниках и внутри дивана для спального белья и вещей. Дизайн можно выбрать по каталогу, а материал для обивки - по образцам, выставленным в зале: различные виды ткани или экокожу.Кроме этого вы можете заказать и приобрести в мебельной студии гостиные гарнитуры, детские, оригинальные пуфы, столы-трансформеры и так далее. Мебель можно приобрести в рассрочку и кредит. Поставка заказанной мебели производится в течение 2-3 недель. И внимание – при покупке мягкой мебели в подарок вы получите удобный пуфик. Не раздумывайте долго и посетите мебельную студию «Status» - вам обязательно понравится то, что увидите, и, конечно же, вы не уйдете без покупки!Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.