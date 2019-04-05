В отношении него начато досудебное расследование, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по ЗКО проводится досудебное расследование в отношении руководителя Западного регионального филиала республиканского государственного казенного предприятия «Производственное объединение «Охотзоопром».

- Он подозревается в получении от индивидуального предпринимателя взятки в сумме 250 тысяч тенге за подписание актов выполненных работ по ремонту автотранспорта, принадлежащего РГКП, - сообщили в пресс-службе АДГСПК РК.

В связи с полным признанием вины в отношении подозреваемого процессуальное задержание не применялось. Ведется расследование.

