Представитель ДУМК по Атырауской области, главный имам центральной мечети «Имангали» Батыржан Мансуров подписал и распространил среди мусульман региона объявление об обязательных блюдах поминального обеда. В перечень входят бауырсаки,семь шелпеков-лепешек, хурма, урюк, тары-талкан, сметана, сливочное масло и одно горячее блюдо (рис). Как отметил главный имам Атырауской области, такое объявление вынуждены распространять, так как в последнее время излишне пышно атыраусцы организовывают поминки. К слову, эту тему поднимали и на одном из общественных советов в облакимате, где многие также выразили мнение, что на поминках столы ломятся от яств. С мнением имама согласны и в православном Успенском соборе, священник Михаил Соколов также отметил на поминальных обедах исключительно необходимые продукты, а не дорогие деликатесы и излишества.