Вылет из Самары: с 17 по 27 июня. Цена: 309610 тенге. Возраст: от 6 до 16 лет.

Ребята смогут окунуться в атмосферу творчества, принять участие в интерактивных играх, мастер-классах и всевозможных конкурсах на развитие логики, детского воображения и творческого мышления. Уроки проходят каждый день (кроме субботы/воскресенья) примерно по 1,5-2 часа в день. С ребятами будут работать вожатые-аниматоры. Это сплоченная и сработанная команда профессионалов, которая уже разработала интересные и разнообразные развлекательные и образовательные программы для разных возрастных групп.авиаперелет, проживание, питание, уроки английского языка, спортивные и развлекательные мероприятия, сопровождение групп-лидера, виза, мед. страховка.• 8.00– подъем • 8.15 – зарядка • 9.30 – завтрак • 10.00-12.00 – море/спорт • 12.00-12.30 - душ, отдых • 12:30-13:15 – творческиe мастер-классы • 13.15-14.45 - обед • 14.00-16.00 - тихий час/ английский язык по группам • 16.15-18.00 -море/спорт • 18.00-19.30 - ужин • 19:30-20:00 - подготовка к вечернему мероприятию • 20.00-21.00 - Вечернее мероприятие • 21.00 – 22.00 - Международное мероприятие • 22.00-22.30 - рефлексия в отряде • 22.45 – отбойбиблиотека, амфитеатр, 2 открытых бассейна, 3 баскетбольные площадки, 2 площадки для пляжного волейбола, 2 волейбольных площадки, 3 футбольных поля (2 – с травяным покрытием), 2 теннисных корта, 2 гандбольные площадки, 10 батутов, мини – гольф (с 12 лунками), шахматный центр, поле для пулевой стрельбы (4 места), центр верховой езды, зал для игры в настольный теннис (8 столов), залы для аэробики, 2 площадки для бадминтона, 4 тибетских мостика, катание на роликах, художественная мастерская, таэквондо, танцевальный зал, альпинистская стенка.Спорт, музыка, пение, национальные греческие и современные танцы, аэробика, рисование, шахматы, компьютер, театр, волейбол, баскетбол, футбол, катание на роликах, катание на лошадях, flying fox, стрельба из лука, велосипедный спорт, зумба, паркур, йога, водное поло.