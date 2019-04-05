Подарите вашему чаду незабываемое лето, полное ярких впечатлений, в детском лагере с изучением английского языка на побережье Греции. Ребята смогут окунуться в атмосферу творчества, принять участие в интерактивных играх, мастер-классах и всевозможных конкурсах на развитие логики, детского воображения и творческого мышления. Уроки проходят каждый день (кроме субботы/воскресенья) примерно по 1,5-2 часа в день. С ребятами будут работать вожатые-аниматоры. Это сплоченная и сработанная команда профессионалов, которая уже разработала интересные и разнообразные развлекательные и образовательные программы для разных возрастных групп.

Вылет из Самары: с 17 по 27 июня. Цена: 309610 тенге. Возраст: от 6 до 16 лет.

В стоимость входит : авиаперелет, проживание, питание, уроки английского языка, спортивные и развлекательные мероприятия, сопровождение групп-лидера, виза, мед. страховка. Примерный распорядок дня: • 8.00– подъем • 8.15 – зарядка • 9.30 – завтрак • 10.00-12.00 – море/спорт • 12.00-12.30 - душ, отдых • 12:30-13:15 – творческиe мастер-классы • 13.15-14.45 - обед • 14.00-16.00 - тихий час/ английский язык по группам • 16.15-18.00 -море/спорт • 18.00-19.30 - ужин • 19:30-20:00 - подготовка к вечернему мероприятию • 20.00-21.00 - Вечернее мероприятие • 21.00 – 22.00 - Международное мероприятие • 22.00-22.30 - рефлексия в отряде • 22.45 – отбой Оснащение лагеря: библиотека, амфитеатр, 2 открытых бассейна, 3 баскетбольные площадки, 2 площадки для пляжного волейбола, 2 волейбольных площадки, 3 футбольных поля (2 – с травяным покрытием), 2 теннисных корта, 2 гандбольные площадки, 10 батутов, мини – гольф (с 12 лунками), шахматный центр, поле для пулевой стрельбы (4 места), центр верховой езды, зал для игры в настольный теннис (8 столов), залы для аэробики, 2 площадки для бадминтона, 4 тибетских мостика, катание на роликах, художественная мастерская, таэквондо, танцевальный зал, альпинистская стенка. Развлечения: Спорт, музыка, пение, национальные греческие и современные танцы, аэробика, рисование, шахматы, компьютер, театр, волейбол, баскетбол, футбол, катание на роликах, катание на лошадях, flying fox, стрельба из лука, велосипедный спорт, зумба, паркур, йога, водное поло. Обращаться по адресу: г. Уральск, пр. Евразия 61, 3 этаж, офис 1, ТОО «Premium Education & Tourism» Тел.: +77076778135, +7 702-111-72-00.