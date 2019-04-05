В стоимость входит : авиаперелет, проживание, питание, уроки английского языка, спортивные и развлекательные мероприятия, сопровождение групп-лидера, виза, мед. страховка. Примерный распорядок дня: • 8.00– подъем • 8.15 – зарядка • 9.30 – завтрак • 10.00-12.00 – море/спорт • 12.00-12.30 - душ, отдых • 12:30-13:15 – творческиe мастер-классы • 13.15-14.45 - обед • 14.00-16.00 - тихий час/ английский язык по группам • 16.15-18.00 -море/спорт • 18.00-19.30 - ужин • 19:30-20:00 - подготовка к вечернему мероприятию • 20.00-21.00 - Вечернее мероприятие • 21.00 – 22.00 - Международное мероприятие • 22.00-22.30 - рефлексия в отряде • 22.45 – отбой Оснащение лагеря: библиотека, амфитеатр, 2 открытых бассейна, 3 баскетбольные площадки, 2 площадки для пляжного волейбола, 2 волейбольных площадки, 3 футбольных поля (2 – с травяным покрытием), 2 теннисных корта, 2 гандбольные площадки, 10 батутов, мини – гольф (с 12 лунками), шахматный центр, поле для пулевой стрельбы (4 места), центр верховой езды, зал для игры в настольный теннис (8 столов), залы для аэробики, 2 площадки для бадминтона, 4 тибетских мостика, катание на роликах, художественная мастерская, таэквондо, танцевальный зал, альпинистская стенка. Развлечения: Спорт, музыка, пение, национальные греческие и современные танцы, аэробика, рисование, шахматы, компьютер, театр, волейбол, баскетбол, футбол, катание на роликах, катание на лошадях, flying fox, стрельба из лука, велосипедный спорт, зумба, паркур, йога, водное поло. Обращаться по адресу: г. Уральск, пр. Евразия 61, 3 этаж, офис 1, ТОО «Premium Education & Tourism» Тел.: +77076778135, +7 702-111-72-00. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вылет из Самары: с 17 по 27 июня. Цена: 309610 тенге. Возраст: от 6 до 16 лет.
