Иллюстративное фото из архива "МГ" Данные уровня инфляции в марте обнародовали в департаменте статистики Атырауской области комитета по статистике министерства национальной экономики РК. По сведениям управления статистики цен, в прошедшем месяце в Атырау было отмечено повышение стоимости хлеба на 3,9%, фруктов и овощей и муки на 1,4%. Кроме того, был зафиксирован незначительный рост цен на мясо и яйца - по 0,3 процента. – Из непродовольственных товаров мы отметили повышение стоимости автомобилей на 3,7%, канцелярские товары подорожали - 2,1%. Что касается сферы услуг, наблюдается повешение стоимости на проезд в железнодорожном транспорте на 2,4 процента. Зато в минувшем месяце в нефтяной столице снизилась стоимость тарифов на электроэнергию на 1,2%, – отметили в департаменте статистики Атырауской области.