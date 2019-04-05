Сегодня, 5 апреля, в акимате ЗКО состоялось совещание под руководством акима области Алтая Кульгинова, где обсудили строительство и ремонт дорог в этом году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Аким ЗКО поинтересовался у подрядчика, как продвигаются работы на мосту в районе Нефтебазы. Так, по словам заместителя гендиректора ТОО "КазСтрой ЛТД", которое занимается строительством моста, Толегена Карагойшина, на демонтаж им понадобилось 1,5 месяца. - На сегодняшний день проводятся работы по бурению буронабивных свай. 42 сваи уже пробурены и залиты. Идут работы по подготовке армакаркасов с запасом. Работают 20 единиц техники, 73 человека. Поступление бетонных балок с завода планируется на 10 апреля. Все структуры по мере необходимости помоют. Работают три буровые установки, 11 операторов, - сообщил Толеген Карагойшин. - На сегодняшний день выполнено 18,2% СМР. Присутствовавший на совещании заместитель акима Багдат Азбаев заявил, что в данный момент работы активизированы, однако к компании есть замечания относительно того, что работы выполняются не так быстро как хотелось бы. Толеген Карагойшин отметил, что сейчас начинаются работы по подходам. Алтай Кульгинов в свою очередь заявил, что с понедельника в области устанавливается теплая погода, поэтому нужно увеличить темпы работ. - Нужно проверить, чтобы со стороны заказчика - КПО Б.В. - не было нарушений. В первую очередь людям должны своевременно выплачивать зарплату. И самое главное - качество. Еще предстоит много работы, - отметил глава региона. - Пока вы делаете какие-то работы, параллельно делайте подъездные пути. До холодов нужно положить первый слой асфальта. Напомним, путепровод в районе Нефтебазы будет закрыт на реконструкцию с 1 ноября. Строительство путепровода выполняет ТОО "КазСтрой ЛТД", которое занималось строительством путепровода в районе Депо. На реконструкцию моста выделено около 5 миллиардов тенге. Путепровод строится за счет КПО б.в. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.