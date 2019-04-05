С апреля пять банков прекратили практику взимания ежемесячных комиссий.
С марта текущего года пять казахстанских банков уведомили своих клиентов о прекращении в апреле 2019 г. практики взимания ежемесячных комиссий за обслуживание займа.
По результатам данной работы ожидается, что отмена комиссий коснется порядка 180 тысяч клиентов банков и экономия для таких клиентов составит около 30 млрд тенге. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщила пресс-служба Национального Банка Казахстана.
Как отметил регулятор, Национальным банком будет продолжена работа в этом направлении.
По мнению депутата Айкына Конурова это положительная практика, которая приведет к уменьшению выплат населения.
«В очередной раз стоит сказать о повышении финансовой грамотности населения. Мы говорим об этом много лет. В последнее время население стало больше внимания обращать не только на сумму кредита, но и переплату по нему, понемногу приходит понимание, что такое простые и сложные проценты. Люди уже стали более внимательно читать договоры и интересоваться всеми комиссиями, которые они в результате уплатят в ходе погашения займа. Я считаю, открытие информации и прозрачная понятная система в отношениях между банками и клиентами выгодна обоим сторонам процесса», - резюмировал депутат.
Напомним, с 2011 года Нацбанком проводилась работа в части упорядочения процедур установления, взимания, а также ограничения перечня взимаемых комиссий. В частности, в 2016 году утвержден Перечень комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа, выданных физлицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения. Отметим, до введения данного перечня, количество взимаемых комиссий по займу доходило до 40.
С июля 2018 года в целях оптимизации и сокращения расходов заемщиков - физических лиц по ипотечному займу, не связанному с предпринимательской деятельностью, введен запрет на взимание комиссии за ведение банковского счета, связанного с выдачей и обслуживанием займа, а также за зачисление займа на банковский счет.
«Радует социальная ответственность банков, которые добровольно идут на отмену комиссий и информируют об этом своих клиентов. Надо надеяться, что сложившаяся практика приведет к уменьшению количества судебных исков за выплаченные комиссии по договорам, заключенным до 1 июля 2016 года. В конечном итоге в выигрыше окажутся как банки, у которых сократится время на введение дел по судебным искам, так и потребители финансовых услуг, которые будут погашать основное тело долга и проценты без уплаты скрытых комиссий», - заключил Айкын Конуров.
