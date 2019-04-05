Видео с места массовой гибели рыбы в редакцию "МГ" прислали очевидцы. Местные жители боятся, что в нашем регионе повторится ситуация с мором рыбы в Атырауской области. Впрочем, в акимате района уверили, что рыба просто-напросто задохнулась. Как рассказал аким Казталовского района Абат Шыныбеков, рыба задохнулась в пруду Карасу из-за чрезмерно толстого слоя льда. – Пруд Карасу расположен на территории поселка Казталовка и предназначен для технического водообеспечения поселка. Его глубина составляет около 1-2 метров. Здесь действительно водятся некоторые породы рыб. В связи с тем, что в этом году наблюдалась высокая толщина льда был обнаружен факт гибели рыбы. Хотя в зимнее время силами волонтеров и населения района было пробурено около тысячи лунок для обеспечения рыб кислородом, - пояснил аким района. Выяснилось, что подобный факт был зарегистрирован в Казталовском районе в 2017 году. По словам Абата Шыныбекова, в данный момент ведется работа по очистке пруда от замерзшей рыбы. – Мы предупредили органы по защите природных ресурсов, рыбную инспекцию и экологов. Они приедут, возьмут пробы воды и результаты будут известны в скором времени. Работа контролируется и в течение дня мы полностью очистим пруд от рыбы, - рассказал аким района. iS6MSF_1YiU Видео предоставлено очевидцами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.