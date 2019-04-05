средний ремонт по ул. Жамбыла - от ул. Айталиева до ул. Ружейникова, стоимость проекта 470 млн тенге;

капитальный ремонт ул. Елизарова - от ул. Нурпеисовой до Жайык, стоимость проекта 119 млн тенге;

капитальный ремонт ул. Аманжолова от ул. Сарайшык до ул. Пугачева, стоимость проекта 374 млн тенге;

капремонт ул. Жунисова - от ул. Т. Масина до ул. Пугачева, стоимость проекта 285 млн тенге;

капитальный ремонт подъездной дороги в промзоне Желаево, стоимость проекта 118 млн тенге;

строительство внутриквартальных проездов и водоотведение талых вод в ПДП-2 поселка Деркул, стоимость проекта 3,5 млрд тенге;

реконструкция автомобильной дороги улицы Светлая от ул. Согласия до ул. Алаш, стоимость проекта 204 миллиона тенге.

Иллюстративное фото из архива "МГ" На совещании в акимате ЗКО аким Уральска Мурат Мукаев сообщил, что за два года отремонтировано и заново построено 130 километров дорог - это 117 улиц. - В 2019 году запланирован ремонт на 31 улице протяженностью 40 километров на сумму 5,5 млрд тенге. Из них 3 миллиарда финансируется за счет средств КПО б.в., - объявил Мурат Мукаев. По линии КПО б.в. будут отремонтированы три улицы: ул. А. Молдагуловой, ул. Есенжанова и выезд в сторону поселка Белес. По его словам в этом году ведутся конкурсные процедуры по определению подрядчика по следующим проектам:- Эти улицы позволяют в будущем разгрузить проспект Назарбаева, чтобы в будущем сделать его пешеходной зоной, - пояснил Мурат Мукаев. Также в этом году, по словам акима города, планируется закончить переходящие с 2018 года объекты: ул. Белинского, ул.Космонавтов, ул. Хорошкина и ул. Гоголя. Реконструкция дороги в микрорайоне Балауса, вторым слоем осталось покрыть ул. Кашаубаева, 10 улица, ул. Шолан батыра, ул. Радлова, ул. Валиханова и ул. Жалелова. - Далее капитальный ремонт ул. Даулеткерея, Кердери, л. Г.Караша, ул. Савичева будет завершен в ближайшие полтора месяца. Капремонт ул. Нурпеисовой, ул. Мухита до ул. Елизарова тоже будут завершены в ближайшее время. Капитальный ремонт автодороги по ул. Строителей, это в микрорайоне Зачаганск завершится в мае, - рассказал градоначальник. - В этом году запланировано провести текущий ремонт 50 улиц стоимостью 80 миллионов тенге. Подрядчик определился, на следующей неделе приступим к ремонту. Аким ЗКО отметил, что с понедельника, 8 апреля, в городе установится хорошая погода и можно смело начинать ремонт дорог. Также глава области затронул вопрос гарантийного срока на ремонт проспекта Достык. - Я видел ямы на проспекте. Начните делать на следующей неделе. Потом, ул. шолохова и С. Датова - это улицы, где основная нагрузка транспорта. Я прошу во время ремонта выбрать время, когда движение поменьше. Более того, делать нужно быстро. Также по правым поворотам есть замечания у людей. Есть гарантийный срок. Я сам проехал, посмотрел, положите еще слой (асфальта - прим. автора), - обратился Алтай Кульгинов к представителю компании, которая занималась строительством правых поворотов в городе. - С государством не шутите. Если вы хотите работать, будьте добры делать это качественно. Мы это без контроля не оставим. Народ видит результат. Представитель фирмы заверил, что они уже начали работы. Помимо этого на встрече также присутствовали руководители фирм, занимающихся строительством дорог. Все они заверили, что нужный им материал закуплен в нужном объеме и ремонт и строительство дорог начнется вовремя. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.