- средний ремонт по ул. Жамбыла - от ул. Айталиева до ул. Ружейникова, стоимость проекта 470 млн тенге;
- капитальный ремонт ул. Елизарова - от ул. Нурпеисовой до Жайык, стоимость проекта 119 млн тенге;
- капитальный ремонт ул. Аманжолова от ул. Сарайшык до ул. Пугачева, стоимость проекта 374 млн тенге;
- капремонт ул. Жунисова - от ул. Т. Масина до ул. Пугачева, стоимость проекта 285 млн тенге;
- капитальный ремонт подъездной дороги в промзоне Желаево, стоимость проекта 118 млн тенге;
- строительство внутриквартальных проездов и водоотведение талых вод в ПДП-2 поселка Деркул, стоимость проекта 3,5 млрд тенге;
- реконструкция автомобильной дороги улицы Светлая от ул. Согласия до ул. Алаш, стоимость проекта 204 миллиона тенге.
