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Социум

В ЗКО сохраняется штормовое предупреждение

По данным «Казгидромета», 23 ноября ночью и утром на севере и востоке ЗКО ожидаются туман и гололёд. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды. В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит +4..+6 градусов, ночью похолодает до -1..+1. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +9..+11 градусов, ночью +5..+7 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до +1..-1 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 12 метров
Дана Рахметова
В ЗКО сохраняется штормовое предупреждение
По данным «Казгидромета», 23 ноября ночью и утром на севере и востоке ЗКО ожидаются туман и гололёд.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды.
  • В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит +4..+6 градусов, ночью похолодает до -1..+1. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +9..+11 градусов, ночью +5..+7 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до +1..-1 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +11..+13 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
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Уральск Актобе Атырау ЗКО погода

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