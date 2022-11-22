В ЗКО сохраняется штормовое предупреждение

По данным «Казгидромета», 23 ноября ночью и утром на севере и востоке ЗКО ожидаются туман и гололёд. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды. В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит +4..+6 градусов, ночью похолодает до -1..+1. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +9..+11 градусов, ночью +5..+7 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до +1..-1 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 12 метров