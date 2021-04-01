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Социум

В ЗКО сохраняется угроза паводка

Ледоход на реках начнется в середине апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" Иллюстративное фото из архива "МГ" Начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС ЗКО Бахытжан Ихсанов рассказал, что противопаводковые работы были проведены в Акжайыкском и Жангалинском районах, в настоящее время продолжаются работы в Таскалинском районе и районе Байтерек. Идет резка льда и бурение лунок на опасных участках рек Деркул, Чаган и Урал. - 31 марта уже закончилась резка и бурение льда на 11 участках в Уральске. Было порезано более 7 тысяч квадратных метров и пробурено более одной тыс
Кристина Кобина
В ЗКО сохраняется угроза паводка
Ледоход на реках начнется в середине апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД"
В ЗКО сохраняется угроза паводка
В ЗКО сохраняется угроза паводка
Иллюстративное фото из архива "МГ" Начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС ЗКО Бахытжан Ихсанов рассказал, что противопаводковые работы были проведены в Акжайыкском и Жангалинском районах, в настоящее время продолжаются работы в Таскалинском районе и районе Байтерек. Идет резка льда и бурение лунок на опасных участках рек Деркул, Чаган и Урал. - 31 марта уже закончилась резка и бурение льда на 11 участках в Уральске. Было порезано более 7 тысяч квадратных метров и пробурено более одной тысячи лунок, - отметил Бахытжан Ихсанов. Стоит отметить, в общей сложности было прорезано по области более 39 тысяч квадратных метров льда и пробурено более 4 тысяч лунок. - Лед режут и делают лунки, чтобы на опасных участках не было заторов изо льда, иначе вода может выйти из берегов реки. До этого практиковались взрывные работы, но они наносят вред природе, - сообщил он. Главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев отметил, что на сегодняшний день паводковая обстановка в области стабильная, но тем не менее угроза паводка сохраняется. - Согласно прогнозу филиала РГП "Казгидромет", общая площадь покрытия снегом в области составляет 35%, то есть снег еще сохраняется в Чингирлауском, Бурлинском, Таскалинском, Теректинском районах и в районе Байтерек. Согласно прогнозам наших российских коллег, наивысший ожидаемый уровень воды на гидропосту Уральск - 400-500 сантиметров, такой же показатель ожидается на гидропосту Кушум. Это предварительный прогноз, более точно будет известно в середине апреля. Угроза паводка сохраняется, это связано с тем, что прохождение паводкового периода во многом зависит от погоды, к примеру, за сутки может выпасть месячная норма осадков, которая может привести к паводковой угрозе, - пояснил Нуралы Мусиев. Между тем все противопаводковые мероприятия в области выполняются согласно плану, осуществляется вывоз снега, производится откачка талой воды. - На многих реках отмечаются закраины и промоины, что говорит о том, что вскрытие рек (ледоход) произойдёт в середине апреля. Уровень воды сейчас на реках существенно не поднимается, - дополнил главный специалист ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что опасный уровень воды в Урале составляет 850 сантиметров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
паводок

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