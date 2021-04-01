В ЗКО сохраняется угроза паводка

Ледоход на реках начнется в середине апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" Иллюстративное фото из архива "МГ" Начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС ЗКО Бахытжан Ихсанов рассказал, что противопаводковые работы были проведены в Акжайыкском и Жангалинском районах, в настоящее время продолжаются работы в Таскалинском районе и районе Байтерек. Идет резка льда и бурение лунок на опасных участках рек Деркул, Чаган и Урал. - 31 марта уже закончилась резка и бурение льда на 11 участках в Уральске. Было порезано более 7 тысяч квадратных метров и пробурено более одной тыс