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Социум

В ЗКО сохраняются морозы

Большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием холодного Северного антициклона. Иллюстративное фото из архива "МГ" Сохранится ясная и морозная погода. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -5..-7 градусов, ночью похолодает до -10..-12. Ветер до 5 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет -2..-4 градусов, ночью -7..-9 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -9..-11 градусов. Ночью похолодает до -15..-17 градусов. Ветер до 10 метров в секу
Дана Рахметова
В ЗКО сохраняются морозы
Большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием холодного Северного антициклона.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сохранится ясная и морозная погода.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -5..-7 градусов, ночью похолодает до -10..-12. Ветер до 5 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет -2..-4 градусов, ночью -7..-9 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -9..-11 градусов. Ночью похолодает до -15..-17 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +1..+3 градусов, ночью опустятся до -3..-5 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
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Уральск Актобе Атырау погода

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