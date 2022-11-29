В ЗКО сохраняются морозы

Большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием холодного Северного антициклона. Иллюстративное фото из архива "МГ" Сохранится ясная и морозная погода. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -5..-7 градусов, ночью похолодает до -10..-12. Ветер до 5 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет -2..-4 градусов, ночью -7..-9 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -9..-11 градусов. Ночью похолодает до -15..-17 градусов. Ветер до 10 метров в секу