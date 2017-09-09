Пожар в дачном массиве в сторону села Подстепное разгорелся сегодня, 9 сентября, примерно в 13 часов. Пожар начался с возгорания степной травы, однако позже переметнулся на дачные дома. В итоге сгорели два дома. К счастью, обошлось без пострадавших. В настоящее время на месте работают дознаватели, пожарные и полицейские. В пресс-службе ДЧС ЗКО рассказали, что сообщение о пожаре поступило на пульт центрального пункта пожарной связи Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО в 12.56. - Поступило сообщение о том, что на Второй дачной горит сухая трава, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. - По прибытию к месту вызова пожарных подразделений было установлено, что по указанному адресу огнем охвачены 2 дачных домика, а также горит сухая трава. Создалась угроза распространения огня на соседние негорящие дачные строения. Пожар был локализован в 15.02, а в 15.40 полностью ликвидирован. В результате пожара горела сухая трава в районе садоводческих товариществ «Меховик», «Лето», «Ягодка» и «Дубок» на общей площади 9 га и два дачных домика площадью 20 и 30 квадратных метров. По предварительным данным, очаг возникновения пожара находился вдоль автомобильной дороги Уральск-Подстепное. По сообщению пресс-службы ДЧС ЗКО, в тушении пожара было задействовано 6 единиц техники и 28 человек личного состава службы пожаротушения, а также 1 единица техники и 8 человек из состава добровольных противопожарных формирований Подстепного сельского округа, 2 человека и 2 единицы техники ТОО «Жайык таза кала». Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются.