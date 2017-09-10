Как рассказал владелец КХ «Сумбет» Есен СУНДЕТОВ для того, чтобы приобрести убойный цех, был заключен трехсторонний договор ТОО «Академ строй», ТОО «Николай и КО» с финансовым фондом поддержки ЗКО. - Строительством убойного цеха занимается ТОО «Академ строй», которое должно нам предоставить его «под ключ». Бойня будет рассчитана на 10 голов в сутки. Монтаж строительства модульного убойного цеха будет завершен в течение двух месяцев, - пояснил Есен СУНДЕТОВ. Стоит отметить, что после того, как фонд финансовой поддержки одобряет проект, то 50% стоимости убойного цеха перечисляется с этого фонда. Кроме того, за каждую головускота, зарезанного в убойном цехе, будут выделены субсидии от государства. - На сегодняшний день только началось строительство. Еще предстоит установить холодильник, провести канализацию и электроэнергию, - поведал Есен. Есен СУНДЕТОВ рассказал, что убойный цех будет построен не только для людей, у которых есть огромное количество скота или крестьянские хозяйства, но и для местного населения тоже. - Сейчас местным жителям села Янайкино приходится везти свой скот для убоя в Трекино. Это очень накладно, необходимо нанимать машину для перевозки. Или же резать скотину, где попало, что тоже не правильно. Думаю, данный модульный убойный цех решит проблему, как местных жителей, так и предпринимателей, - отметил Есен. В хозяйстве «Сумбет» насчитывается 200 голов крупнорогатого скота. - 1 июля 2016 года я только оформил документацию по открытию крестьянского хозяйства. Уже 3 августа началось строительство загонов. После чего сразу закупил скот, теперь занимаемся откормом и ждем модульного цеха, - рассказал Есен. Стоит отметить, что убойный цех позволит открыть новые рабочие места для населения села Янайкино.