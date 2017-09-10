Убойный цех будет построен в селе Янайкино Зеленовского района, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как рассказал владелец КХ «Сумбет» Есен СУНДЕТОВ для того, чтобы приобрести убойный цех, был заключен трехсторонний договор ТОО «Академ строй», ТОО «Николай и КО» с финансовым фондом поддержки ЗКО. - Строительством убойного цеха занимается ТОО «Академ строй», которое должно нам предоставить его «под ключ». Бойня будет рассчитана на 10 голов в сутки. Монтаж строительства модульного убойного цеха будет завершен в течение двух месяцев, - пояснил Есен СУНДЕТОВ. Стоит отметить, что после того, как фонд финансовой поддержки одобряет проект, то 50% стоимости убойного цеха перечисляется с этого фонда. Кроме того, за каждую головускота, зарезанного в убойном цехе, будут выделены субсидии от государства. - На сегодняшний день только началось строительство. Еще предстоит установить холодильник, провести канализацию и электроэнергию, - поведал Есен. Есен СУНДЕТОВ рассказал, что убойный цех будет построен не только для людей, у которых есть огромное количество скота или крестьянские хозяйства, но и для местного населения тоже. - Сейчас местным жителям села Янайкино приходится везти свой скот для убоя в Трекино. Это очень накладно, необходимо нанимать машину для перевозки. Или же резать скотину, где попало, что тоже не правильно. Думаю, данный модульный убойный цех решит проблему, как местных жителей, так и предпринимателей, - отметил Есен. В хозяйстве «Сумбет» насчитывается 200 голов крупнорогатого скота. - 1 июля 2016 года я только оформил документацию по открытию крестьянского хозяйства. Уже 3 августа началось строительство загонов. После чего сразу закупил скот, теперь занимаемся откормом и ждем модульного цеха, - рассказал Есен. Стоит отметить, что убойный цех позволит открыть новые рабочие места для населения села Янайкино. Фото Медета МЕДРЕСОВА