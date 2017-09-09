Сегодня, 9 сентября, примерно в 15 часов на улице Ружейникова произошло ДТП. Как стало известно, автомобиль пикап сдавал назад и снес газовую стойку. В результате дорожно-транспортного происшествия без газа остались жильцы общежития по улице Ружейникова, 13. Впрочем, работающие на месте ДТП сотрудники газовой службы сообщили, что аварию устранят до вечера. - Без газа осталось только общежитие. Частный сектор авария не задела. До вечера газ в общежитии появится, - пообещали газовики.