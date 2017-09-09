Правила отбора госслужащих в корпус «А» разъяснили в ЗКО
8 сентября 2017 года Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области проведен брифинг по разъяснению правил отбора в кадровый резерв корпуса «А» под председательством руководителя Департамента, председателя Совета по этике Исакова Б.А.
В своем выступлений руководитель Департамента отметил, что 4 сентября текущего года Национальной комиссией по кадровой политике при Президенте Республики Казахстан объявлен отбор в кадровый резерв административной государственной службы корпуса «А». Отбор проводится для зачисления в кадровый резерв административной государственной службы корпуса «А» в количестве не более 136 человек, в том числе: - по категории 2 – не более 10 человек; - по категории 4 – не более 126 человек.
Отбор кандидатов в кадровый резерв корпуса «А» осуществляется в 3 этапа:
1) прием и рассмотрение документов кандидатов на соответствие специальным квалификационным требованиям к должностям административной государственной службы корпуса «А» и требованиям Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан»: с 4 по 15 сентября.
2) тестирование кандидатов на знание законодательства Республики Казахстан и оценку личностных качеств, логический тест, на знание государственного языка КАЗТЕСТ: с 4 по 6 октября.
3) собеседование с кандидатами
в региональных комиссиях – 17-18 октября;
в Национальной комиссии: 25-27 октября. Также, он отметил, что граждане, желающие участвовать в отборе в кадровый резерв корпуса «А», представляют в Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции и его территориальные органы следующие документы:
1) копию удостоверения личности;
2) заявление по форме, установленной приказом Председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции от 22 ноября 2016 года № 64;
3) копии документов об образовании, заверенные нотариально либо кадровой службой по месту работы. В случае, если документ об образовании выдан зарубежным высшим учебным заведением, требуется документ о его нострификации и нотариально заверенный перевод.
Исключение составляют выпускники программы «Болашақ» – нострификация документов об образовании выпускников данной программы не требуется;
4) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы;
5) послужной список кандидата в кадровый резерв корпуса «А» по утвержденной форме;
6) рекомендательное письмо. Срок действия рекомендательного письма составляет не более трех месяцев со дня его подписания;
7) автобиографию;
8) справку об отсутствии (наличии) судимости от уполномоченного органа в области правовой статистики и специальных учетов.
9) документы, определяемые решением Национальной комиссии. Правом давать рекомендательные письма обладают: 1) политические государственные служащие; 2) депутаты Мажилиса, Сената Парламента Республики Казахстан, секретари маслихатов области, города республиканского значения, столицы;
3) административные государственные служащие корпуса «А», наделенные правом назначения на должности и увольнения;
4) председатели правления национальной компании, национального холдинга, национального института развития, назначаемые по согласованию с Президентом Республики Казахстан или по его поручению с Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.
В рамках одного отбора в кадровый резерв корпуса «А», вышеуказанные лица, за исключением руководителей центральных государственных органов и политических государственных служащих, наделенных правом назначения на должности и увольнения, вправе рекомендовать не более пяти кандидатов.
Перечень национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний утвержден Постановлением Правительства от 6 апреля 2011 года № 376.
Также, Исаков Б.А. обозначил, что выявление фактов представления кандидатами заведомо ложной информации и документов является основанием для их исключения из отбора в кадровый резерв корпуса «А» на любом из его этапов.
При приеме документов кандидату выдается расписка об их регистрации, в том числе в электронном виде. При предоставлении документов по почте расписка об их регистрации направляется на почтовый адрес отправителя.
В случаях направления документов по электронной почте кандидаты представляют оригиналы документов не позднее чем за три часа до начала тестирования. В случае непредставления оригиналов документов кандидат не допускается к тестированию.
Вся необходимая информация размещена на сайте Агентства «www.kyzmet.gov.kz» – рассказал председатель Совета по этике.
