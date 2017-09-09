В своем выступлений руководитель Департамента отметил, что 4 сентября текущего года Национальной комиссией по кадровой политике при Президенте Республики Казахстан объявлен отбор в кадровый резерв административной государственной службы корпуса «А». Отбор проводится для зачисления в кадровый резерв административной государственной службы корпуса «А» в количестве не более 136 человек, в том числе: - по категории 2 – не более 10 человек; - по категории 4 – не более 126 человек. Отбор кандидатов в кадровый резерв корпуса «А» осуществляется в 3 этапа: 1) прием и рассмотрение документов кандидатов на соответствие специальным квалификационным требованиям к должностям административной государственной службы корпуса «А» и требованиям Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан»: с 4 по 15 сентября. 2) тестирование кандидатов на знание законодательства Республики Казахстан и оценку личностных качеств, логический тест, на знание государственного языка КАЗТЕСТ: с 4 по 6 октября. 3) собеседование с кандидатами в региональных комиссиях – 17-18 октября; в Национальной комиссии: 25-27 октября. Также, он отметил, что граждане, желающие участвовать в отборе в кадровый резерв корпуса «А», представляют в Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции и его территориальные органы следующие документы: 1) копию удостоверения личности; 2) заявление по форме, установленной приказом Председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции от 22 ноября 2016 года № 64; 3) копии документов об образовании, заверенные нотариально либо кадровой службой по месту работы. В случае, если документ об образовании выдан зарубежным высшим учебным заведением, требуется документ о его нострификации и нотариально заверенный перевод. Исключение составляют выпускники программы «Болашақ» – нострификация документов об образовании выпускников данной программы не требуется; 4) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы; 5) послужной список кандидата в кадровый резерв корпуса «А» по утвержденной форме; 6) рекомендательное письмо. Срок действия рекомендательного письма составляет не более трех месяцев со дня его подписания; 7) автобиографию; 8) справку об отсутствии (наличии) судимости от уполномоченного органа в области правовой статистики и специальных учетов. 9) документы, определяемые решением Национальной комиссии. Правом давать рекомендательные письма обладают: 1) политические государственные служащие; 2) депутаты Мажилиса, Сената Парламента Республики Казахстан, секретари маслихатов области, города республиканского значения, столицы; 3) административные государственные служащие корпуса «А», наделенные правом назначения на должности и увольнения; 4) председатели правления национальной компании, национального холдинга, национального института развития, назначаемые по согласованию с Президентом Республики Казахстан или по его поручению с Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан. В рамках одного отбора в кадровый резерв корпуса «А», вышеуказанные лица, за исключением руководителей центральных государственных органов и политических государственных служащих, наделенных правом назначения на должности и увольнения, вправе рекомендовать не более пяти кандидатов. Перечень национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний утвержден Постановлением Правительства от 6 апреля 2011 года № 376. Также, Исаков Б.А. обозначил, что выявление фактов представления кандидатами заведомо ложной информации и документов является основанием для их исключения из отбора в кадровый резерв корпуса «А» на любом из его этапов. При приеме документов кандидату выдается расписка об их регистрации, в том числе в электронном виде. При предоставлении документов по почте расписка об их регистрации направляется на почтовый адрес отправителя. В случаях направления документов по электронной почте кандидаты представляют оригиналы документов не позднее чем за три часа до начала тестирования. В случае непредставления оригиналов документов кандидат не допускается к тестированию. Вся необходимая информация размещена на сайте Агентства «www.kyzmet.gov.kz» – рассказал председатель Совета по этике.