В ЗКО только 2 компании из 37 имеют лицензию на проведение дезинфекции

На заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей ЗКО представители Союза дезинфекционистов Казахстана заявили о несоблюдении требований законодательства при проведении государственных закупок на оказание дезинфекционных и дезинсекционных услуг, что влечет за собой штраф с конфискацией.

В городе насчитывается около 37 компаний по дезинфекции, из них большинство еще не получили лицензию, но продолжают работать.

По словам представителя ТОО «Орал Дез» Аслана Карабалина, согласно изменениям, вступившим в силу с 1 января 2025 года, услуги, связанные с дезинфекцией, подлежат обязательному лицензированию, что установлено в соответствии с Законом Республики Казахстан №123-VII ЗРК от 21.05.2022 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам биологической безопасности».

– В данный момент большинство заказчиков – школы, детские сады, поликлиники и так далее, на портале государственных закупок выпускают объявления о проведении услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также дезинфекции вентиляционных систем без требования разрешения лицензии. В связи с этим происходят систематические нарушения законодательства Казахстана при проведении государственных закупок услуг в сфере дезинфекции, дезинсекции и дератизации. В этих госзакупках начали участвовать те компании, которые не получили лицензию, тем самым подставляют себя и незаконно заключают договора. Данная проблема набирает масштабный характер, поскольку деятельность недобросовестных исполнителей наносит вред здоровью населения, нарушает санитарно-эпидемиологические нормы и подрывает доверие к предпринимательскому сообществу. Из-за отсутствия лицензии на данный вид услуг могут пострадать тысячи людей, потому что организации закупают средства и ядохимикаты в интернет-магазинах, на рынках, которые могут быть сомнительного производства, – говорит Аслан Карабалин.

Руководитель отдела за коммунальными объектами департамента «Санэпидконтроля» ЗКО Майра Ерекешова сообщила, что на сегодняшний день в департаменте «Санэпидконтроля» на оказание дезуслуг получили лицензию только две компании «Орал Дез» и «Национальный центр экспертизы». Остальные в работе. Документы получают последовательно, сначала заключение на санитарно-защитную зону, потом на объект и только потом могут подавать на лицензию.

Лицензию компании, проводимые дезинфекцию помещений, должны приобрести, потому что нарушение законодательства в сфере лицензирования влечет ответственность. В частности, в соответствии со статьей 463 Кодекса «Об административных правонарушениях» занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий без регистрации, разрешения, влекут штраф на малый и средний бизнес в размере 25 МРП с конфискацией предметов и денег, полученных вследствие административного правонарушения. Этот штраф налагается на исполнителя и на заказчика, поэтому последние должны указывать в требованиях наличие лицензии, а также требовать лицензию при покупке ядовитых веществ.

Аслан Карабалин также объяснил, что информация в открытом доступе. Департаменты не однократно проводили собрания среди организаций и компаний, проводивших санобработку, на которых говорилось, что с 1 июля 2024 года утвердили лицензионный сбор, им дается шесть месяцев на приведение документов в соответствие. Тем более, что у них было два года, ведь поправки вышли еще в 2022 году.

– Лицензию ввели после случая, прошедшего в Актау, когда погибла семья после дезинфекции квартиры от тараканов. Все организации предупредили еще в июне прошлого года, им давалось шесть месяцев на получение лицензии. До 1 января они должны были все привести в порядок, – добавила представитель Уральского городского управления департамента «Санэпидконтроля» Гаухар Дуйсегалиева.

Так, одна из компаний, которая оказывает услуги по дезинфекции ТОО «КазСанАудит», на сегодняшний день оформляет документы.

– Да, процесс очень длительный, но не имея лицензии мы не выходим на госзакупки, хотя могли тоже участвовать в них – не хотим нарушать закон. Мы сами не предусмотрели какие-то моменты, но оформляем документы, ждем. Есть некоторые сложности: это, скажем, вовремя не смогли найти соответствующее помещение. Сейчас нашли. Нужно было получить санитарно-эпидемиологическое заключение, согласовать проект. Все сделали. Теперь ждем регистрацию в ЦОНе, – объяснила руководитель Динара Казиева. – Такие компании, которые не имеют лицензии, рискуют нашими жизнями. Они используют запрещенные методы при обработке квартир, подвалов и помещений – холодный и горячий туман, серную шашку, в связи с высоким проникновением ядовитых веществ, которые запрещены законом. Будьте внимательны, при обращении в компании для обработки помещений.

Совет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции рекомендовал областной прокуратуре, департаментам внутреннего госаудита и санитарно-эпидемиологического контроля проанализировать соблюдение законодательства в данной сфере, дать правовую оценку правомерности заключения договоров без наличия у поставщиков лицензии на оказание дезинфекционных и дезинсекционных услуг. Управлениям здравоохранения и образования ЗКО взять на контроль выполнение подведомственными организациями требований законодательства при проведении государственных закупок в указанной сфере.

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Оксана КАТКОВА