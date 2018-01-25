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Социум

В ЗКО только 50% госучреждений адаптированы для инвалидов

Всего в регионе 1518 государственных учреждений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам руководителя управления координации занятости и соцпрограмм ЗКО Калияра АЙТМУХАМБЕТОВА, в 2017 году 914 людей с ограниченными возможностями получили 1554 протеза. - В 2017 году инвалидам 1 группы на оказание услуги индивидуального помощника, услуги сурдопереводчика, "Инватакси" и других спецуслуг, государством было профинансировано 54 соцпроекта на сумму 41,4 млн тенге. Также в рамках месячника милосердия оказали благотворительную помощь 129 участникам и инвалидам ВОВ, малообеспеченным семьям
gorod
В ЗКО только 50% госучреждений адаптированы для инвалидов
Всего в регионе 1518 государственных учреждений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам руководителя управления координации занятости и соцпрограмм ЗКО Калияра АЙТМУХАМБЕТОВА, в 2017 году 914 людей с ограниченными возможностями получили 1554 протеза. - В 2017 году инвалидам 1 группы на оказание услуги индивидуального помощника, услуги сурдопереводчика, "Инватакси" и других спецуслуг, государством было профинансировано 54 соцпроекта на сумму 41,4 млн тенге. Также в рамках месячника милосердия оказали благотворительную помощь 129 участникам и инвалидам ВОВ, малообеспеченным семьям, пожилым людям и инвалидам из местного бюджета было выделено 86,4 млн тенге и из привлеченный средств 116,4 млн тенге, - сообщил Калияр АЙТМУХАМБЕТОВ. Также руководитель управления занятости рассказал, что в области насчитывается 1518 госучреждений и только 888 из них объектов адаптированы для людей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день в области проживают 23684 инвалида. Фото Медета МЕДРЕСОВА  
инвалид Занятость

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