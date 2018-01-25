В ЗКО только 50% госучреждений адаптированы для инвалидов

Всего в регионе 1518 государственных учреждений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам руководителя управления координации занятости и соцпрограмм ЗКО Калияра АЙТМУХАМБЕТОВА, в 2017 году 914 людей с ограниченными возможностями получили 1554 протеза. - В 2017 году инвалидам 1 группы на оказание услуги индивидуального помощника, услуги сурдопереводчика, "Инватакси" и других спецуслуг, государством было профинансировано 54 соцпроекта на сумму 41,4 млн тенге. Также в рамках месячника милосердия оказали благотворительную помощь 129 участникам и инвалидам ВОВ, малообеспеченным семьям