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Происшествия Социум

В ЗКО у 5-летнего ребенка из Узбекистана обнаружили гепатит

За прошлый год по области было зарегистрировано всего 8 случаев вирусного гепатита А, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Со слов руководителя отдела эпиднадзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями департамента охраны общественного здоровья ЗКО Валентины КЕНЖЕГАЛИЕВОЙ, по области сложилась благополучная эпидситуация по вирусному гепатиту. – Всего было зарегистрировано 8 случаев вирусного гепатита А. Из них 5 в Уральске, и по одному случаю в Зеленовском, Таскалинском, Чингирлауском районах. Стоит отметить, что все заболевшие не были привиты против ВГА, - п
Кристина Кобина
В ЗКО у 5-летнего ребенка из Узбекистана обнаружили гепатит
За прошлый год по области было зарегистрировано всего 8 случаев вирусного гепатита А, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ" Со слов руководителя отдела эпиднадзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями департамента охраны общественного здоровья ЗКО Валентины КЕНЖЕГАЛИЕВОЙ, по области сложилась благополучная эпидситуация по вирусному гепатиту. – Всего было зарегистрировано 8 случаев вирусного гепатита А. Из них 5  в Уральске, и по одному случаю в Зеленовском, Таскалинском, Чингирлауском районах. Стоит отметить, что все заболевшие не были привиты против ВГА, - пояснила Валентина КЕНЖЕГАЛИЕВА. Между тем, в департаменте охраны общественного здоровья сообщили, что также был зарегистрирован случай вирусного гепатита у 5-летней девочки, приехавшей из Узбекистана. К слову, ежегодно в области из местного бюджета выделяются финансовые средства для закупа вакцины против ВГА. Вакцинация проводится детям с 2-летнего возраста с интервалом через 6 месяцев. Поскольку защитный эффект вакцинации проявляется уже с конца первой недели, вакцина эффективна и для контактных лиц в очаге с заболевшим. Следует отметить, что не так давно в Карагандинской области из-за вспышки гепатита в школах был введен карантин. А в Восточно–Казахстанской области в селе Шолпан от острого некроза печени умерла 11-летняя девочка.
Гепатит А — болезнь печени, вызываемая вирусом гепатита А. Вирус распространяется, в основном при потреблении неинфицированным (или невакцинированным) человеком пищевых продуктов или воды, загрязненных фекалиями инфицированного человека. Болезнь тесно связана с отсутствием безопасной воды или пищи, ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной. В отличие от гепатита В и С инфицирование гепатитом А не приводит к развитию хронической болезни печени и редко заканчивается смертельным исходом, но может вызывать симптомы, ослабляющие здоровье, и молниеносный гепатит (острую печеночную недостаточность), который зачастую является смертельным.
гепатит

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