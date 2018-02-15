Гепатит А — болезнь печени, вызываемая вирусом гепатита А. Вирус распространяется, в основном при потреблении неинфицированным (или невакцинированным) человеком пищевых продуктов или воды, загрязненных фекалиями инфицированного человека. Болезнь тесно связана с отсутствием безопасной воды или пищи, ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной. В отличие от гепатита В и С инфицирование гепатитом А не приводит к развитию хронической болезни печени и редко заканчивается смертельным исходом, но может вызывать симптомы, ослабляющие здоровье, и молниеносный гепатит (острую печеночную недостаточность), который зачастую является смертельным.
В ЗКО у 5-летнего ребенка из Узбекистана обнаружили гепатит
За прошлый год по области было зарегистрировано всего 8 случаев вирусного гепатита А, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Со слов руководителя отдела эпиднадзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями департамента охраны общественного здоровья ЗКО Валентины КЕНЖЕГАЛИЕВОЙ, по области сложилась благополучная эпидситуация по вирусному гепатиту. – Всего было зарегистрировано 8 случаев вирусного гепатита А. Из них 5 в Уральске, и по одному случаю в Зеленовском, Таскалинском, Чингирлауском районах. Стоит отметить, что все заболевшие не были привиты против ВГА, - п