Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 8 декабря в Кушумском канале во время рыбалки утонули двое рыбаков. - 9 декабря в 16.00 силами ОСО ДЧС ЗКО из Кушумского канала, расположенного в 8 км от села Оркен Зеленовского района, силами ГУ «ОСО» ДЧС ЗКО были извлечены тела 68-летнего и 64-летнего мужчин, - отметили в ДЧС ЗКО. Аналогичный несчастный случай произошел 19 декабря на водохранилище Жанакуш, расположенном в 25 километрах от села Чингирлау Чингирлауского района. - 62-летний и 64-летний мужчины во время рыбалки на автомобиле марки «Ауди-80» провалились под лед и утонули, - пояснили в ДЧС ЗКО. В ДЧС ЗКО отметили, что прочность льда определяется по следующим критериям. - Чтобы измерить толщину льда, пробивают лунки по сторонам переправы и промеряют их. Надо иметь в виду то, что лед состоит из двух слоев: верхнего (мутного) и нижнего (прозрачного и прочного). Измерить точную толщину льда можно, очистив верхний мутный слой от непрочного снегового льда, - сообщили в ДЧС ЗКО.