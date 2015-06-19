В ЗКО в ближайшие дни ожидается аномальная жара

По данным филиала РГП «Казгидромет» по ЗКО, с 20 по 24 июня на территории Западно-Казахстанской области местами ожидается очень сильная жара - 42 градуса выше нуля. Фото из архива "МГ" В связи с сильной жарой город Уральск, Зеленовский, Таскалинский, Теректинский, Чингирлауский, Бурлинский районы устанавливаются как районы высокой пожароопасности - IV класс пожарной опасности. Жангалинский, Бокейординский, Сырымский, Жаныбекский, Казталовский, Каратобинский, Акжаикский районы - V класс пожарной опасности – чрезвычайно высокая пожарная опасность. - При IV классе пожарной опасности пожары возник