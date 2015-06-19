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Социум

В ЗКО в ближайшие дни ожидается аномальная жара

По данным филиала РГП «Казгидромет» по ЗКО, с 20 по 24 июня на территории Западно-Казахстанской области местами ожидается очень сильная жара - 42 градуса выше нуля. Фото из архива "МГ" В связи с сильной жарой город Уральск, Зеленовский, Таскалинский, Теректинский, Чингирлауский, Бурлинский районы устанавливаются как районы высокой пожароопасности - IV класс пожарной опасности. Жангалинский, Бокейординский, Сырымский, Жаныбекский, Казталовский, Каратобинский, Акжаикский районы - V класс пожарной опасности – чрезвычайно высокая пожарная опасность. - При IV классе пожарной опасности пожары возник
Дана Рахметова
В ЗКО в ближайшие дни ожидается аномальная жара
По данным филиала РГП «Казгидромет» по ЗКО, с 20 по 24 июня на территории Западно-Казахстанской области местами ожидается очень сильная жара - 42 градуса выше нуля.
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" В связи с сильной жарой город Уральск, Зеленовский, Таскалинский, Теректинский, Чингирлауский, Бурлинский районы устанавливаются как районы высокой пожароопасности - IV класс пожарной опасности. Жангалинский, Бокейординский, Сырымский, Жаныбекский, Казталовский, Каратобинский, Акжаикский районы - V класс пожарной опасности – чрезвычайно высокая пожарная опасность. - При IV классе пожарной опасности пожары возникают даже от незначительных источников огня, быстро распространяются и создают дополнительные мелкие очаги, - предупреждают в ДЧС ЗКО. - При V классе пожарной опасности пожары возникают от любого источника огня и высоких температур. Горение происходит весьма интенсивно и огонь быстро распространяется. Сотрудники ДЧС ЗКО просят население при возникновении ЧС звонить по телефонам: 51-39-35 (факс), 51-42-22, 112.
Аномальная жара

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