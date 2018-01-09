По словам водителей, на трассе Уральск-Кирсаново обочины почищены, но посередине образовалась скользкая наледь. - Ехал по этой трассе утром 9 января. Сильный гололед, никто не посыпает. Очень опасно ездить, - заявил водитель Александр ГЕФКО. В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог подтвердили, что наледь образовалась после дождя, который прошел 8 января. - Мы обслуживаем 1724 км дорог областного значения. Они разделены на 12 участков, которые обслуживают 8 подрядных организаций. Автодорогу Уральск-Кирсаново протяженностью 82 километра обслуживает ТОО «Асфа». Они должны посыпать трассу песчано-соляной смесью, - заявил руководитель отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Бауыржан ЕСЕНГАЛИЕВ. В ЗКОФ ТОО «Казахавтодор» отметили, что они обслуживают 1320 км дорог республиканского значения. На этот год они заготовили 12 тысяч тонн песчано-соляной смеси. - Техника чистила автодороги до утра. У нас на балансе находится 50 единиц техники. По действующим нормативам ее не хватает, - сообщил и.о руководителя ЗКОФ ТОО «Казахавтодор» Елтай ТАЯЛИЕВ. В департаменте по ЧС еще в прошлом году начали бить тревогу по поводу нехватки в ЗКО снегоочистительной техники. При норме в 85 единиц трассы чистят лишь 42 машины.