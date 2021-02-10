Строительство было приостановлено из-за судебных тяжб между подрядчиком и субподрядчиками, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Возможно, это месть - руководство строительной компании о видео с рабочими, которые жалуются на условия труда Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Теректинского района Армана Утегулова, в этом году поступит первый транш финансирования для строительства НПЗ в селе Алгабас. - Они возобновят работу. В этом году должны освоить около 50 миллионов на  строительство. В течение трех лет они будут вкладывать деньги. Во время строительства будут создаваться новые рабочие места. Акиматом было дано поручение, чтобы во время строительно-монтажных работ они наняли рабочих из числа местного населения. После окончания будут работать уже профессионалы, - сообщил Арман Утегулов. Напомним, в мае 2019 года вокруг строительства завода разгорелся первый скандал. В социальных сетях появилось видео, на котором рабочие, строящие НПЗ, стоят в очереди за талонами на еду в тесном помещении. Тогда представитель инженерной организации ТОО "Aecom-kz" Александр Резвый, которая осуществляет технический надзор за строительством НПЗ, рассказал, что на предприятии трудятся около 270 человек и никаких проблем с питанием и с питьевой водой у них нет. А в декабре прошлого года в пресс-службе акимата ЗКО сообщили, что в связи с возникшими разногласиями между заказчиком ТОО «АВS-Мұнай» и подрядчиком ТОО «Евро Стандарт ЛТД» приостановлены строительно-монтажные и проектные работы на объекте строительства нефтеперерабатывающего завода на территории села Алгабас Теректинского района. В результате в ТОО «Евро Стандарт ЛТД» образовалась задолженность по заработной плате за сентябрь 2019 года перед 132 работниками в размере 12,6 миллиона тенге. В июне 2020 года субподрядчики обвинили подрядчика ТОО «Евро Стандарт ЛТД» в задолженности и начались суды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.