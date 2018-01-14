Иллюстративное фото из архива "МГ" Всего специализированным судом по уголовным делам в 2017 году было рассмотрено 40 дел. Со слов председателя СМУС Кайрата ЧАЛКАРОВА, в 2017 году к лишению свободы было приговорено 48 лиц, а в 2016 - 52. - В области увеличилось количество дел, которые рассматриваются с участием присяжных. Если в 2015 году не было ни одного такого случая, то в 2016 году было одно дело с оправдательным приговором, а в 2017 уже 5 дел в отношении восьми лиц. Из них был один оправдательный приговор, который в последующем был отменен, - пояснил председательствующий судья. Также судья рассказал, что рост дел с присяжными, на их взгляд, связан с ростом доверия жителей к присяжным. Напомним, присяжные заседатели оправдали двоих парней, которые убили и сожгли своего знакомого. Позже прокуратура выявила нарушения и приговор был отменен. Мужчин приговорили к тюремным срокам.