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Социум

В ЗКО вышел запрет на весеннюю рыбалку

Ежегодно в ЗКО весной запрещается рыболовство на водоемах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главного специалиста отдела Акжайыкской инспекции управления рыбного хозяйства по ЗКО Геннадия Картунова, ежегодно весной в области вступает в действие запрет на промысловое и спортивно-любительское рыболовство. - На реке Кушум, Кировском, Битикском, Донголюкском и Пятимарском водохранилищах запрет на промысловое рыболовство будет введен с 1 мая по 15 июня, спортивно-любительское рыболовство запрещено на этих водоемах с 1 мая по 1 июня. На Урало-Ку
Дана Рахметова
В ЗКО вышел запрет на весеннюю рыбалку
Ежегодно в ЗКО весной запрещается рыболовство на водоемах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Водохранилище в ЗКО передадут в частные руки
Водохранилище в ЗКО передадут в частные руки
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главного специалиста отдела Акжайыкской инспекции управления рыбного хозяйства по ЗКО Геннадия Картунова, ежегодно весной в области вступает в действие запрет на промысловое и спортивно-любительское рыболовство. - На реке Кушум, Кировском, Битикском, Донголюкском и Пятимарском водохранилищах запрет на промысловое рыболовство будет введен с 1 мая по 15 июня, спортивно-любительское рыболовство запрещено на этих водоемах с 1 мая по 1 июня. На Урало-Кушумской системе промысловое рыболовство запрещено также с 1 мая по 15 июня, на реке Урал - с 10 апреля по 15 июня. На остальных водоемах области - с 1 мая по 1 июня. Также запрещена рыбалка в темное время суток, - сообщил Геннадий Картунов. Кроме того, c 1 апреля по 15 июня запрещен повсеместный вылов раков. Нарушение запрета рыболовства грозит  штрафом от 10 МРП. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
рыбалка

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