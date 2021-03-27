В ЗКО вышел запрет на весеннюю рыбалку

Ежегодно в ЗКО весной запрещается рыболовство на водоемах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главного специалиста отдела Акжайыкской инспекции управления рыбного хозяйства по ЗКО Геннадия Картунова, ежегодно весной в области вступает в действие запрет на промысловое и спортивно-любительское рыболовство. - На реке Кушум, Кировском, Битикском, Донголюкском и Пятимарском водохранилищах запрет на промысловое рыболовство будет введен с 1 мая по 15 июня, спортивно-любительское рыболовство запрещено на этих водоемах с 1 мая по 1 июня. На Урало-Ку