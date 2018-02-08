В ЗКО за год зарегистрировано 36 тяжких преступлений в отношении бизнесменов

Об этом было заявлено в ходе заседания консультативно-совещательного совета при департаменте внутренних дел, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На совете также было сказано, что только 60% совершенных преступлений были раскрыты. Главная тема совещания - вопрос раскрытия и расследования преступлений, посягающих на бизнес. Полицейские сообщили, что ими проведены встречи с руководителями рынков в целях недопущения фактов вымогательства и поборов. Чаще всего преступления совершаются в отношении фирм, которые технически не оснащены и не оборудованы элемен