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Социум

В ЗКО за год зарегистрировано 36 тяжких преступлений в отношении бизнесменов

Об этом было заявлено в ходе заседания консультативно-совещательного совета при департаменте внутренних дел, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На совете также было сказано, что только 60% совершенных преступлений были раскрыты. Главная тема совещания - вопрос раскрытия и расследования преступлений, посягающих на бизнес. Полицейские сообщили, что ими проведены встречи с руководителями рынков в целях недопущения фактов вымогательства и поборов. Чаще всего преступления совершаются в отношении фирм, которые технически не оснащены и не оборудованы элемен
gorod
В ЗКО за год зарегистрировано 36 тяжких преступлений в отношении бизнесменов
Об этом было заявлено в ходе заседания консультативно-совещательного совета при департаменте внутренних дел, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  
Иллюстративное фото из архива "МГ" На совете также было сказано, что только 60% совершенных преступлений были раскрыты. Главная тема совещания - вопрос раскрытия и расследования преступлений, посягающих на бизнес. Полицейские сообщили, что ими проведены встречи с руководителями рынков в целях недопущения фактов вымогательства и поборов. Чаще всего преступления совершаются в отношении фирм, которые технически не оснащены и не оборудованы элементарными средствами защиты. - За 2017 год зарегистрировано 36 тяжких преступлений в отношении предпринимателей. Это чаще всего грабежи, разбои и кражи, - отметил начальник отдела УБОП ДВД ЗКО Ербол БЕРДЕШОВ. Большая работа проведена по улучшению качества предоставляемых услуг бизнесменам. Для граждан 48 стран введен безвизовый режим. Гражданам 45 стран можно зарегистрироваться при въезде в страну. - В 2017 году в наш регион прибыли более 23 тысяч иностранных граждан. 561 из них для работы. В основном это граждане Сербии, Индии, Ирана, Пакистана, Италии, Канады, Китая, Колумбии, Нигерии и Словакии. 205 иностранных граждан, постоянно проживающих в ЗКО и получивших вид на жительство, зарегистрировались в органах госдоходов как субъекты бизнеса. Более 6 тысяч мигрантов получили разрешение на трудовую деятельность у физических лиц, - отметила начальник отдела миграционной службы ДВД ЗКО Алия ШЫНГАЛИЕВА. Также полицейские заявили о скором открытии сразу двух специальных ЦОНов. Один из них - это миграционный ЦОН. Для него уже подобрано помещение и решаются вопросы с ремонтом здания. Также вскоре откроется автоЦОН в поселке Зачаганск, где можно будет оформить необходимые документы в течение часа. Руслан АЛИМОВ
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