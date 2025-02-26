В ЗКО задержали группу воров, обчищавших офисы и склады

Сотрудники криминальной полиции Байтерекского района ЗКО задержали преступную группу из 3 жителей Уральска, сообщает Polisia.kz. Их подозревают в серии краж на территории района и города Уральск. Преступников поймали с поличным после очередной кражи. В автомобиле одного из них нашли похищенные вещи.

Выяснилось, что они проникали в офисы и склады строительных компаний, забирая товарно-материальные ценности. В одном случае злоумышленники вскрыли замок контейнера одной из фирм и украли более 600 метров кабеля. В другом – похитили сварочный аппарат, болгарки и другие строительные инструменты.

Часть краденого обнаружили в домах подозреваемых, еще часть – на местах сбыта, куда они успели продать украденное. Сейчас идет досудебное расследование по пяти эпизодам краж в крупном размере. Задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Общий ущерб потерпевших организаций – около 4 млн тенге. Полиция проверяет их на причастность к другим преступлениям.