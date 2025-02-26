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Происшествия Социум

В ЗКО задержали группу воров, обчищавших офисы и склады

Преступников поймали с поличным после очередной кражи.
Жулдызхан Хасангалиева
В ЗКО задержали группу воров, обчищавших офисы и склады

Сотрудники криминальной полиции Байтерекского района ЗКО задержали преступную группу из 3 жителей Уральска, сообщает Polisia.kz. Их подозревают в серии краж на территории района и города Уральск. Преступников поймали с поличным после очередной кражи. В автомобиле одного из них нашли похищенные вещи. 

Выяснилось, что они проникали в офисы и склады строительных компаний, забирая товарно-материальные ценности. В одном случае злоумышленники вскрыли замок контейнера одной из фирм и украли более 600 метров кабеля. В другом – похитили сварочный аппарат, болгарки и другие строительные инструменты.

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Часть краденого обнаружили в домах подозреваемых, еще часть – на местах сбыта, куда они успели продать украденное. Сейчас идет досудебное расследование по пяти эпизодам краж в крупном размере. Задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Общий ущерб потерпевших организаций – около 4 млн тенге. Полиция проверяет их на причастность к другим преступлениям.

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