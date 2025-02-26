Сотрудница банка спасла женщину от мошенников в Актюбинской области

19 февраля на телефон жительницы Хромтауского района позвонили мошенники, сообщает департамент полиции Актюбинской области. Злоумышленники заверили женщину, что на ее имя оформляются кредиты. Чтобы их «аннулировать», они потребовали оформить несколько крупных кредитов. Перепуганная женщина оформила кредит в местном банке на сумму более 3 миллионов тенге, а затем попыталась перевести эти деньги мошенникам через другой банк.

Однако действия и психологическое состояние женщины, которая пыталась совершить крупный денежный перевод, вызвали подозрения у сотрудников банка. Они отказали ей в переводе и оперативно вызвали полицию. После этого полицейские провели разъяснительную работу с женщиной и связались с ее близкими, которые узнали об инциденте от правоохранительных органов.

На следующий день доверчивая женщина, находившаяся под влиянием мошенников, втайне от близких приехала в Актобе. Полицейские оперативно нашли ее в одном из банков города, где она собиралась оформить еще один кредит в пользу мошенников. Находясь под контролем телефонных аферистов, женщина наотрез отказывалась идти на контакт. Её пришлось доставить в киберпол для беседы. Актюбинке на месте оказали психологическую помощь.

– Учитывая важность оперативных и бдительных действий сотрудников банка в профилактике киберпреступлений, 25 февраля сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Актюбинской области совместно с органами прокуратуры провели рабочую встречу с представителями банка, а именно сотрудниками безопасности и отделов кредитования. На встрече обсудили алгоритм выявления клиентов, находящихся под влиянием телефонных мошенников, и механизмы оперативного реагирования, - рассказали в ДП региона.

Полицейские вручили благодарственное письмо бдительной сотруднице банка Данагул Мурзатаевой, которая уберегла женщину от злоумышленников.

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