Мусоросортировочный комплекс запустили в ЗКО

Открытие инновационного объекта состоялось в Бурлинском районе, и приурочено ко Дню Республики. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель акима ЗКО, представители государственных органов и компании КПО б.в. Мусоросортировочный комплекс Digitalisation and Recycling утилизирует опасные отходы.

Церемонию открытия объекта посетили заместитель акима ЗКО Бакытжан Нарымбетов, и.о. акима Бурлинского района Алтай Тукжанов, руководитель департамента экологии ЗКО Мурат Ермеккалиев, представители компании КПО б.в. и основатель данного проекта, руководитель компании Merlion Development Group Динар Хамиев. Участие приняли также руководство комплекса, представители компании «Merlion Development Group, работники предприятия. После традиционного перерезания красной ленты гостям провели экскурсию по уникальному для региона комплексу.

— Наша компания реализует проект по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов. Комплекс оснащен современным оборудованием, включая инсинератор для утилизации отходов, линию сортировки для переработки различных типов материалов, прессы для макулатуры и ПЭТ-пластиковых бутылок, а также шипорез для переработки древесных отходов, — отметили в ТОО «Merlion Development Group».

Стоит добавить, что мусоросортировочный комплекс рассчитан на переработку строительных отходов, изношенной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (СИЗ), древесных отходов, а также сортировку картона и макулатуры, ПЭТ-тар, алюминиевых баков, полиэтилена низкого и высокого давления, пластика и канистр.

— В городе Ақсай с населением 40 тысяч человек расположены ключевые инновационные объекты. Данный проект не стал исключением. Общий объем инвестиций составил 800 миллионов тенге. Производственная мощность комплекса составляет 5 000 тонн отходов в год. Кроме того созданы 12 рабочих мест. В мировой практике сортировка мусора имеет значение не только для защиты окружающей среды, но и для промышленности и бизнеса. Перерабатываются почти две трети отходов, так как производителям дешевле и эффективнее получать сырье из них. В этом году в стране разработан механизм льготного финансирования данной отрасли с учетом международного опыта. Через «Фонд развития промышленности» предусмотрено финансирование со ставкой вознаграждения 3% и сроком от 3 до 15 лет. Общий объем средств, выделяемых на проекты на 3 года, составит порядка 200 миллиардов тенге. С помощью этой программы необходимо расширить работу комплекса, — сказал заместитель акима ЗКО Бахытжан Нарымбетов.

ТОО «Merlion Development Group» реализует ещё один уникальный для ЗКО проект. Совместно с итальянской PetrolValves S.p.A компания занимается производством высокотехнологичной запорной арматуры и клапанов, использующихся в нефтегазовой и энергетической отраслях.