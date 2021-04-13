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Социум

В ЗКО заработает приложение Ashyq. Больных COVID-19 и контактных не будут впускать в заведения

В акимате ЗКО заявили, что разработанное для этого приложение Ashyq технически готово к использованию. Уже 14 апреля его запустят 25 предпринимателей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Сегодня, 13 апреля, на заседании оперативного штаба директор палаты предпринимателей ЗКО Нуржан Максотов рассказал о приложении Ashyq. Он сообщил, что оно готово к использованию и уже 14 апреля его запустят 25 предпринимателей области. - Приложение позволит исключить возможность посещения общественных мест зараженным или контактным лицам, позволит сформировать санитарный паспорт объ
Кристина Кобина
В ЗКО заработает приложение Ashyq. Больных COVID-19 и контактных не будут впускать в заведения
В акимате ЗКО заявили, что разработанное для этого приложение Ashyq технически готово к использованию. Уже 14 апреля его запустят 25 предпринимателей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Больных или контактных COVID-19 посетителей перестанут впускать в заведения ЗКО
Больных или контактных COVID-19 посетителей перестанут впускать в заведения ЗКО
Фото из архива "МГ" Сегодня, 13 апреля, на заседании оперативного штаба директор палаты предпринимателей ЗКО Нуржан Максотов рассказал о приложении Ashyq. Он сообщил, что оно готово к использованию и уже 14 апреля его запустят 25 предпринимателей области. - Приложение позволит исключить возможность посещения общественных мест зараженным или контактным лицам, позволит сформировать санитарный паспорт объекта на основании оперативных данных эпидемиологической службы, а также появится возможность восстановления работы малого и среднего бизнеса без риска заражения граждан, - пояснил Нуржан Максотов. С его слов, приложение будет работать таким образом: - Пользователь устанавливает на свой смартфон приложение Ashyq; - Проходит процесс регистрации в приложении. Заполняет свои данные (ИИН, номер телефона, адрес проживания); - При входе в заведение с помощью приложения сканирует QR-код заведения; - Демонстрирует сотруднику заведения свой статус.
Суть проекта Ashyq в том, что пользователей условно разделят по цветам - красный, желтый, синий, зеленый - и будут пропускать в ряд заведений по QR-коду.
  • "зеленый" статус - посетитель обозначен в базе данных, как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.
  • "синий" статус - отсутствует результат ПЦР-тестирования, не числится как контактный с больным COVID-19.
  • "желтый" статус - обозначен в базе данных, как контактный с больным COVID-19.
  • "красный" статус - зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19.
Посетителей с "желтым" и "красным" статусами не будут пускать в вышеуказанные объекты. Аким ЗКО Гали Искалиев одобрил проект и сказал, что те кто получит вакцину, смогут посещать места с массовым скоплением людей через приложение Ashyq. После чего заявил, что ослабления карантина пока не будет, все меры остаются прежними. Если ситуация не улучшится, то придется только усилить их. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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