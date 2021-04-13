В ЗКО заработает приложение Ashyq. Больных COVID-19 и контактных не будут впускать в заведения

В акимате ЗКО заявили, что разработанное для этого приложение Ashyq технически готово к использованию. Уже 14 апреля его запустят 25 предпринимателей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Сегодня, 13 апреля, на заседании оперативного штаба директор палаты предпринимателей ЗКО Нуржан Максотов рассказал о приложении Ashyq. Он сообщил, что оно готово к использованию и уже 14 апреля его запустят 25 предпринимателей области. - Приложение позволит исключить возможность посещения общественных мест зараженным или контактным лицам, позволит сформировать санитарный паспорт объ