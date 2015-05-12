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Социум

В ЗКО завершили разработку новой санитарно-защитной зоны для Березовки

КПО б.в. завершило разработку проекта новой СЗЗ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО. Фото из архива "МГ" - Это связано с модернизацией газонагнетательных мощностей УГКП 2, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО. - В данный момент проект представлен комитету по защите прав потребителей. Рассмотрение проекта будет закончено до конца мая. Стоит отметить, что в расчет новой санитарно-защитной зоны вошли поселки Березовка и Бестау. За ситуацией следит аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ. Если проект утвердят, то сельчан ждет переселение в город Аксай в третьем квартале
Дана Рахметова
В ЗКО завершили разработку новой санитарно-защитной зоны для Березовки
КПО б.в. завершило разработку проекта новой СЗЗ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО.
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" - Это связано с модернизацией газонагнетательных мощностей УГКП 2, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО. - В данный момент проект представлен комитету по защите прав потребителей. Рассмотрение проекта будет закончено до конца мая. Стоит отметить, что в расчет новой санитарно-защитной зоны вошли поселки Березовка и Бестау. За ситуацией следит аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ. Если проект утвердят, то сельчан ждет переселение в город Аксай в третьем квартале этого года и в поселки Аралтал и Бурлин - в 2016 году. Напомним, 8 мая, заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев провел совещание, на котором была рассмотрена ситуация, сложившаяся в селе Калачи Акмолинской области и поселке Березовка Западно-Казахстанской области. Бердибек Сапарбаев отметил необходимость расширения санитарно-защитной зоны Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. Данный проект должен быть представлен в правительство до 30 мая 2015 года.
переселение Березовка

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