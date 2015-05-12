В ЗКО завершили разработку новой санитарно-защитной зоны для Березовки

КПО б.в. завершило разработку проекта новой СЗЗ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО. Фото из архива "МГ" - Это связано с модернизацией газонагнетательных мощностей УГКП 2, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО. - В данный момент проект представлен комитету по защите прав потребителей. Рассмотрение проекта будет закончено до конца мая. Стоит отметить, что в расчет новой санитарно-защитной зоны вошли поселки Березовка и Бестау. За ситуацией следит аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ. Если проект утвердят, то сельчан ждет переселение в город Аксай в третьем квартале