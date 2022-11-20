- по области Абай – 80,18%;
- по Акмолинской области – 78,87%;
- по Актюбинской области – 72,81%;
- по Алматинской области – 72,10%;
- по Атырауской области – 70,87%;
- по Западно-Казахстанской области – 68,67%;
- по Жамбылской области – 79,57%;
- по области Жетісу – 81,42%;
- по Карагандинской области – 78,39%;
- по Костанайской области – 79,28%;
- по Кызылординской области – 81,07%;
- по Мангистауской области – 66,99%;
- по Павлодарской области – 77,58%;
- по Северо-Казахстанской области – 79,01%;
- по Туркестанский области – 80,37%;
- по области Ұлытау – 75,48%;
- по Восточно-Казахстанской области – 79,49%;
- по г. Астана – 48,60%;
- по г. Алматы – 28,72%;
- по г. Шымкент – 59,79%.
В ЗКО завершилось голосование. Явка составила 68%
Предварительные итоги обещают сообщить 21 ноября в первой половине дня. Фото Медета МЕДРЕСОВА ЦИК сообщил о закрытии избирательных участков. По состоянию на 22:00 времени Астаны 20 ноября 2022 года бюллетени получили 69,43 % от общего количества граждан, включенных в списки. По регионам явка составила: по области Абай – 80,18%; по Акмолинской области – 78,87%; по Актюбинской области – 72,81%; по Алматинской области – 72,10%; по Атырауской области – 70,87%; по Западно-Казахстанской области – 68,67%; по Жамбылской области – 79,57%; по области Жетісу – 81,42%; по Карагандинской области – 78,39%;