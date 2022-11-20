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Социум

В ЗКО завершилось голосование. Явка составила 68%

Предварительные итоги обещают сообщить 21 ноября в первой половине дня. Фото Медета МЕДРЕСОВА ЦИК сообщил о закрытии избирательных участков. По состоянию на 22:00 времени Астаны 20 ноября 2022 года бюллетени получили 69,43 % от общего количества граждан, включенных в списки. По регионам явка составила: по области Абай – 80,18%; по Акмолинской области – 78,87%; по Актюбинской области – 72,81%; по Алматинской области – 72,10%; по Атырауской области – 70,87%; по Западно-Казахстанской области – 68,67%; по Жамбылской области – 79,57%; по области Жетісу – 81,42%; по Карагандинской области – 78,39%;
Кристина Кобина
В ЗКО завершилось голосование. Явка составила 68%
Предварительные итоги обещают сообщить 21 ноября в первой половине дня.
В ЗКО завершилось голосование. Явка составила 68%
В ЗКО завершилось голосование. Явка составила 68%
Фото Медета МЕДРЕСОВА ЦИК сообщил о закрытии избирательных участков. По состоянию на 22:00 времени Астаны 20 ноября 2022 года бюллетени получили 69,43 % от общего количества граждан, включенных в списки. По регионам явка составила:
  • по области Абай – 80,18%;
  • по Акмолинской области – 78,87%;
  • по Актюбинской области – 72,81%;
  • по Алматинской области – 72,10%;
  • по Атырауской области – 70,87%;
  • по Западно-Казахстанской области – 68,67%;
  • по Жамбылской области – 79,57%;
  • по области Жетісу – 81,42%;
  • по Карагандинской области – 78,39%;
  • по Костанайской области – 79,28%;
  • по Кызылординской области – 81,07%;
  • по Мангистауской области – 66,99%;
  • по Павлодарской области – 77,58%;
  • по Северо-Казахстанской области – 79,01%;
  • по Туркестанский области – 80,37%;
  • по области Ұлытау – 75,48%;
  • по Восточно-Казахстанской области – 79,49%;
  • по г. Астана – 48,60%;
  • по г. Алматы – 28,72%;
  • по г. Шымкент – 59,79%.
Самыми активными оказались жители области Жетысу и Кызылординской области – в каждой свыше 81%. Наименьший интерес к выборам проявили алматинцы (менее 29%). Двери избирательных участков в ЗКО сегодня распахнулись в семь утра. Голосование завершилось в 20:00. В ЗКО насчитывалось 505 избиральных участков.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
голосование выборы президент РК

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