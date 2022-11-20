В ЗКО завершилось голосование. Явка составила 68%

Предварительные итоги обещают сообщить 21 ноября в первой половине дня. Фото Медета МЕДРЕСОВА ЦИК сообщил о закрытии избирательных участков. По состоянию на 22:00 времени Астаны 20 ноября 2022 года бюллетени получили 69,43 % от общего количества граждан, включенных в списки. По регионам явка составила: по области Абай – 80,18%; по Акмолинской области – 78,87%; по Актюбинской области – 72,81%; по Алматинской области – 72,10%; по Атырауской области – 70,87%; по Западно-Казахстанской области – 68,67%; по Жамбылской области – 79,57%; по области Жетісу – 81,42%; по Карагандинской области – 78,39%;