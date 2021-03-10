Вафли, оладьи, пироги: что еще умеет готовить мультипекарь?

При постоянно напряженном графике работы, где на счету каждая минута, хочется хоть иногда побаловать себя домашним вкусным десертом или сочным стейком. Отличным помощником для тех, у кого нет желания часами стоять у плиты, станет мульпекарь — многофункциональный электрический прибор со сменными панелями для разных блюд. Это изобретение способно заменить около 40 кухонных бытовых приборов. Покупка мультипекаря — оптимальный способ экономии кухонного пространства и времени хозяев. На сайте https://tgrad.kz/multipekari/ можно найти мультипекари разных моделей от надежных импортных производителей.