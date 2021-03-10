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Вафли, оладьи, пироги: что еще умеет готовить мультипекарь?

При постоянно напряженном графике работы, где на счету каждая минута, хочется хоть иногда побаловать себя домашним вкусным десертом или сочным стейком. Отличным помощником для тех, у кого нет желания часами стоять у плиты, станет мульпекарь — многофункциональный электрический прибор со сменными панелями для разных блюд. Это изобретение способно заменить около 40 кухонных бытовых приборов. Покупка мультипекаря — оптимальный способ экономии кухонного пространства и времени хозяев. На сайте https://tgrad.kz/multipekari/ можно найти мультипекари разных моделей от надежных импортных производителей.
Marat
Вафли, оладьи, пироги: что еще умеет готовить мультипекарь?
При постоянно напряженном графике работы, где на счету каждая минута, хочется хоть иногда побаловать себя домашним вкусным десертом или сочным стейком. Отличным помощником для тех, у кого нет желания часами стоять у плиты, станет мульпекарь — многофункциональный электрический прибор со сменными панелями для разных блюд. Это изобретение способно заменить около 40 кухонных бытовых приборов.
Вафли, оладьи, пироги: что еще умеет готовить мультипекарь?
Вафли, оладьи, пироги: что еще умеет готовить мультипекарь?
Покупка мультипекаря — оптимальный способ экономии кухонного пространства и времени хозяев. На сайте https://tgrad.kz/multipekari/ можно найти мультипекари разных моделей от надежных импортных производителей. Купить технику в ТехноGRAD можно с доставкой в Астану и другие областные центры в Казахстане. На сайте магазина есть удобный фильтр поиска товаров, что позволяет выставить цены в желаемом диапазоне, выбрать количество съемных панелей, мощность и необходимые режимы.

Сменные панели для выпечки: 5 минут — и десерт готов!

Это действительно универсальное оборудование имеет компактные размеры. По своему внешнему виду во многом напоминает стандартную вафельницу. Но функционал прибора превосходит вафельницу по многим параметрам. Выпечка вкусных тонких или толстых бельгийских вафель — лишь одна из доступных опций прибора. Мультипекарь за считанные минуты может приготовить:
  • печенье;
  • пончики;
  • блинчики;
  • оладьи;
  • пряники;
  • крендели;
  • брецели;
  • орешки;
  • пироги.

Для каждого вида десерта идет отдельная сменная панель с антипригарным покрытием, что позволяет готовить выпечку без добавления какого-либо вида масла или жира. При этом время приготовления выпечки рекордно мало — от 5 до 15 минут.

Сменные панели для гриля и сэндвичей

Вкусный хрустящий сэндвич или омлет на завтрак за пару минут — приятное начало дня с мультипекарем. Прибор отлично справится и с приготовлением обеда. Сможет без масла обжарить:
  • стейк из рыбы, мяса;
  • котлеты;
  • картошку;
  • пиццу.
На съемной гриль-насадке получаются отменные (а главное — полезные!) овощи, мясо, грибы, птица. Среднее время приготовления — от 5 до 15 минут. Нет необходимости ничего переворачивать, при этом не стоит боятся пригорания. Достаточно правильно выставить режим и прибор сделает все сам. Об окончании приготовления устройство оповестит звуковым или световым сигналом. Приятная цена на мультипекари в оффлайн-магазине ТехноGRAD, находящемся по адресу пр-т Райымбека, 221ж в городе Алматы. Это отличный вариант для полезного подарка или семейной покупки, которая станет незаменимым кухонным помощником в повседневной жизни, а отдых сделает еще комфортнее.

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