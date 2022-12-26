Вайнера Мейржана Туребаева отпустили под домашний арест

Он провёл под арестом восемь месяцев. Иллюстративное фото из архива "МГ" В Алматы прошло предварительное слушание по делу о финансовой пирамиде. Адвокат подозреваемого вайнера Мейржана Туребаева попросил изменить ему меру пресечения на менее строгую. Прокурор поддержал ходатайство адвоката. Судья принял решение освободить Туребаева из-под стражи. Он будет находиться под домашним арестом. В пресс-службе городского суда объяснили решение. - Согласно материалам уголовного дела, Туребаев действительно является единственным кормильцем семьи, в которой воспитываются пятеро несовершеннолетних детей,