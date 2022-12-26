- Согласно материалам уголовного дела, Туребаев действительно является единственным кормильцем семьи, в которой воспитываются пятеро несовершеннолетних детей, имеет на иждивении престарелую мать, которая нуждается в уходе в связи со здоровьем. Такие обстоятельства в совокупности, по мнению суда, могут служить основанием для изменения меры пресечения в отношении Туребаева на менее мягкую, как домашний арест, - сообщили в суде.Судебное заседание пройдёт девятого января 2023 года.
Вайнера Мейржана Туребаева отпустили под домашний арест
Он провёл под арестом восемь месяцев. Иллюстративное фото из архива "МГ" В Алматы прошло предварительное слушание по делу о финансовой пирамиде. Адвокат подозреваемого вайнера Мейржана Туребаева попросил изменить ему меру пресечения на менее строгую. Прокурор поддержал ходатайство адвоката. Судья принял решение освободить Туребаева из-под стражи. Он будет находиться под домашним арестом. В пресс-службе городского суда объяснили решение. - Согласно материалам уголовного дела, Туребаев действительно является единственным кормильцем семьи, в которой воспитываются пятеро несовершеннолетних детей,