Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Вайнера Мейржана Туребаева отпустили под домашний арест

Он провёл под арестом восемь месяцев. Иллюстративное фото из архива "МГ" В Алматы прошло предварительное слушание по делу о финансовой пирамиде. Адвокат подозреваемого вайнера Мейржана Туребаева попросил изменить ему меру пресечения на менее строгую. Прокурор поддержал ходатайство адвоката. Судья принял решение освободить Туребаева из-под стражи. Он будет находиться под домашним арестом. В пресс-службе городского суда объяснили решение. - Согласно материалам уголовного дела, Туребаев действительно является единственным кормильцем семьи, в которой воспитываются пятеро несовершеннолетних детей,
Дана Рахметова
Вайнера Мейржана Туребаева отпустили под домашний арест
Он провёл под арестом восемь месяцев.
В ЗКО сельчанин три года развращал малолетнюю падчерицу: директор школы, в которой училась девочка, предстала перед судом
В ЗКО сельчанин три года развращал малолетнюю падчерицу: директор школы, в которой училась девочка, предстала перед судом
Иллюстративное фото из архива "МГ" В Алматы прошло предварительное слушание по делу о финансовой пирамиде. Адвокат подозреваемого вайнера Мейржана Туребаева попросил изменить ему меру пресечения на менее строгую. Прокурор поддержал ходатайство адвоката. Судья принял решение освободить Туребаева из-под стражи. Он будет находиться под домашним арестом. В пресс-службе городского суда объяснили решение.
- Согласно материалам уголовного дела, Туребаев действительно является единственным кормильцем семьи, в которой воспитываются пятеро несовершеннолетних детей, имеет на иждивении престарелую мать, которая нуждается в уходе в связи со здоровьем. Такие обстоятельства в совокупности, по мнению суда, могут служить основанием для изменения меры пресечения в отношении Туребаева на менее мягкую, как домашний арест, - сообщили в суде.
Судебное заседание пройдёт девятого января 2023 года.

Дело Mudarabah Capital

В апреле 2021 года в полицию с коллективным заявлением обратились жители Алматы. По версии следствия, руководители компаний Astex.kz и ACD technology с февраля 2019 года по январь 2021 года заключали с ними договоры о совместной деятельности для вовлечения средств, якобы необходимых для участия в госзакупках. Согласно документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесённого вклада каждому вкладчику ежемесячно. Более двух миллиардов тенге в Astex.kz от 160 вкладчиков поступали через Mudaraban Capital. Установлены и другие компании, через которые в Astex.kz и ACD technology переводились денежные потоки от вкладчиков. В конце октября прошлого года руководителя Mudaraban Capital взяли под стражу. Сам же глава компании Рустам Бурканов уверял, что является пострадавшим от действий своего партнёра - руководителя Astex.kz. Ещё тогда пользователи социальных сетей были недовольным тем, что рекламировали компанию (которая в итоге оказалась финансовой пирамидой) известные вайнеры Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. 10 февраля 2022 года стало известно, что этих трёх вайнеров подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой. 11 февраля Саидбаева объявили в розыск. 11 апреля жертва финансовой пирамиды, потерявшая 20 млн тенге, подожгла себя у здания МВД Казахстана. 19 апреля департамент полиции Алматы сообщил, что четырёх организаторов финансовой пирамиды взяли под стражу. 20 апреля постановлением следственного суда в отношении Туребаева и Шерниязова санкционировано изменение меры пресечения с залога на содержание под стражей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
суд финпирамида

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article