Об этом ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщила и.о. начальника отдела областного управления ветеринарии Элеонора ДАУТБАЕВА. - В настоящее время мы ожидаем, что 250 223 дозы вакцины против нодулярного дерматита поступят в 20 числах марта. Как только вакцины прибудут, мы сразу же начнем прививать скот, начиная с 4-месячного возраста. Препараты закуплены из средств республиканского бюджета и будут бесплатными для населения. Сегодня карантин по нодулярному дерматиту в Атырауской области снят, эпизоотическая ситуация стабильная, - рассказала Элеонора ДАУТБАЕВА. По словам спикера, в ближайшее время в приказ №587 Министерства сельского хозяйства будут внесены изменения. Если в прошлом году после вспышки нодулярного дерматита сразу был введен карантин, и туши погибших животных сжигали, то после проведенных анализов и лабораторных исследований ученые пришли к выводу, что мясо заболевших животных пригодно к употреблению. - Эта поправка еще не внесена в приказ, но мы ожидаем, что изменения все же подпишут. Сжигаться будет только шкура и внутренности животного, мясо же можно будет употреблять в пищу, так как оно не несет никакой угрозы здоровью человека, - сообщила Элеонора ДАУТБАЕВА. Напомним, что в прошлом году в Атырауской области количество заражённых нодулярным дерматитом животных достигло 6894, из них 5 750 голов удалось вылечить, 1 119 голов погибло. В качестве компенсаций владельцам падшего скота из республиканского бюджета было выделено 176,5 млн тенге.