Как рассказал аким области ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, из ветхого двухэтажного дома жильцов временно переселили в новостройки Зачаганска. - 10 семей были согласны на переселение в Зачаганск, и только две семьи решили пожить у своих родственников во время строительства нового дома. Мы должны показать народу, что этот проект действительно живой, реальный и практичный. Все это делается для того, чтобы обновить ветхое жилье в областном центре, - сказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Аким области отметил, что в этом году должны снести еще как минимум 5 ветхих домов. - В Уральске 41 аварийный дом, в них проживают 1500 человек - это свыше 300 семей. Мы должны в ближайшие три года построить для них новые дома. Большая часть будет построена по проекту государственно-частного партнерства. За счет государства будут сделаны детские площадки, подъездные пути и инженерные сети, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Стоит отметить, что застройщиком новостройки по адресу: Гагарина, 1 является ТОО "Караванный путь". Стоимость строительства составит 1,2 миллиарда тенге.