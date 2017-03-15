Празднование Наурыз Мейрамы начнется 19 марта с конкурса красоты, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Иллюстративное фото с сайта http://top-news.kz Конкурс красоты «Ақ Жайық аруы» начнется в 15.00 в Доме культуры имени Курмангазы в мкр. «Жилгородок» 20 марта в 10.00 на площади им.Исатая-Махамбета начнут устанавливать юрты, откроется выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. В этот же день в 15.00 в Доме культуры имени Курмангазы пройдет конкурс «Жаңа толқын-2017». 21 марта жителей гостей города ожидает концертная программа «Наурыз той думан!». Начало в 15.00, место проведения - Площадь имени С.Мукашева. В 14.00 на Площади имени Исатая-Махамбета пройдет конкурс среди организаций по театрализованному представлению национальных обрядов. В 17.00 на площади Кайыргали Смагулова начнется конкурс современных танцев среди молодежи. В 19.00 жителей и гостей города приглашают на благотворительный концерт ансамбля «Өмір гүлі», который пройдет в Доме культуры имени Курмангазы в мкр. «Жилгородок». Праздничная программа 22 марта на Площади имени Исатая-Махамбета начнется с 10.00 с театрализованной концертной программы «Қош келдің, Әз-Наурыз!». Гости также смогут поучаствовать в национальные играх: тоғызқұмалақ, асық ату, арқан тарту, садақ ату, кір тасын көтеру; стать зрителями представления национальных обрядов - беташар, бесікке салу, келін түсіру, сыңсу; также приобрести товары местных производителей на ярмарке. 22 марта концертные программы развернутся параллельно сразу на 10 площадках города: - На площади имени С.Мукашева, - Перед коммунальным рынком «Сарайшык», мкр. «Нурсая», - На площади Центра «Олимпийского резерва», мкр. «Нурсая», - В мкр. «Балыкшы», перед Торговым Домом «Акку», - В мкр. «Авангард», Парк Победы, - На площади имени К.Смагулова, - В мкр. «СМП-136» , перед ТЦ «Лидер», - В Атырауском государственном университете имени Х.Досмухамедова, - На площади имени Исатая-Махамбета, - На площади имени Исатая-Махамбета. Начнутся мероприятия в 10.00