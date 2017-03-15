Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, кража произошла 7 марта 2017 года. - Неизвестный мужчина путем свободного доступа проник в один из домов поселке Подстепное Теректинского района, откуда похитил медаль «70 лет Победы в ВОВ», а также продукты питания у женщины-ветерана. Сотрудники УВД города Уральска задержали 39-летнего мужчину, который ранее неоднократно привлекался за кражи. Подозреваемый в содеянном сознался, - сообщили в ДВД ЗКО. Как рассказали в полиции, подобное преступление произошло в конце февраля 2017 года. 23-летний молодой человек залез в один из гаражей дачного общества «Вагонник», откуда похитил сварочный аппарат, дрель и электрическую пилу. - На следующий день аналогичным способом подозреваемый проник в дом другого дачного общества нашей области, откуда похитил ноутбук марки «НР», золотые и серебрянные изделия, медаль «За отвагу», медаль ветерана труда, юбилейную медаль Жукова, медаль «За победу над Японией», - пояснили в ДВД ЗКО. В настоящее время ведется проверка причастности задержанных к иным преступлениям. Ведутся досудебные расследования.