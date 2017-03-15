Акжан ИЩАНОВ написал заявление в национальное бюро по противодействию коррупции ЗКО на своего бывшего начальника Тимура ШАЯХМЕТОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ"   По словам адвоката подсудимого, Акжан ИЩАНОВ, ранее занимавший должность руководителя отдела управления спорта ЗКО, был задержан 13 декабря в кафе "Гала" при получении денег от спортивных школ, которые потом якобы были переданы Шаяхметову. - 14 декабря вы пошли в антикоррупционную службу и написали заявление, где указали, что поборы велись со всех тренеров и директоров спортшкол для Шаяхметова, - отметил адвокат. Стоит отметить, что Акжана ИЩАНОВА освободили от уголовной ответственности, и теперь он проходит по делу экс-руководителя облспорта в качестве свидетеля. Между тем, адвокат подсудимого уверяет, что все рапорта и прочие бумаги Тимур ШАЯХМЕТОВ не подписывал, так как получил право подписи только в октябре 2016 года. А все поборы осуществлялись с осени. Напомним, в пресс-службе Нацбюро рассказали, что Шаяхметов, находясь в преступном сговоре со своим подчиненным, руководителем отдела Акжаном ИЩАНОВЫМ, на системной основе получали взятки от тренеров более 10 спортивных школ Уральска за беспрепятственное проведение учебно-тренировочных сборов и общее покровительство. Только в период с ноября по декабрь 2016 года Шаяхметов и Ишанов получили взяток на общую сумму более 1 500 000 тенге. Тимур ШАЯХМЕТОВ был назначен на должность руководителя управления спорта ЗКО 3 августа 2016 года.  