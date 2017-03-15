Хозяева мини-зоопарка, расположенного в Актобе перед ТЦ "Нурдаулет", подарили жирафу Твигу и маралов, а также десятки разных птиц и животных, таких как ежи, кролики, павлины, предпринимателям из России, передает корреспондент "Мой ГОРОД". SAM_5170 Жирафу Твигу отправили в Россию. Фото с сайта Bnews.kz - У них в России есть свои частные зоопарки. Мы даже не стали продавать их. Отдали просто даром, - сообщил предприниматель Ербол БАЙЖАРКИНОВ. Отметим, на предпринимателя подала в суд местная власть. Чиновники добились сноса мини-зоопарка и детской игровой площадки в центре города. Сейчас в суде рассматривается также дело по сносу копии Монумента Независимости. Однако предприниматель намерен добиваться справедливости и написал в Генпрокуратуру. Аскар АКТЛЕУОВ