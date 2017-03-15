- Мы с начала месяца потеряли до половины прибыли на 13-м маршруте. Автобусный маршрут №5 начал ходить по улице Шолохова. Почему ему такие привилегии? Наши маршруты едут по улице Деповской. Сейчас мы обратились в городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и городскую прокуратуру. При проведении тендера схемы маршрутов были указаны. И никто не вправе их изменять, - говорит директор ТОО «УралТехСервис» Александр БАКЛАН. В городском отделе ЖКХ ПТ и АД подчеркнули, что автобус №5 действительно курсирует по улицам Шолохова и Есенжанова. Но останавливается лишь на четырех остановках. - Это остановки «Рынок «Алтын Алма», «Хлебозавод», «Нефтебаза» и «поликлиника №4». Остальные остановки предназначены для маршрута №13, - уточнил заместитель руководителя городского отдела ЖКХ ПТ и АД Бекжан ТУКЖАНОВ. Стоит отметить, что реконструкция путепровода, рассчитанная на 2 года, уже принесла массу недовольства автолюбителям и жителям близлежащих домов.