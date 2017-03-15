Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима города Уральска, ярмарка будет проходить два дня с 9.00 до 15.00. - Ярмарка организована к празднику Наурыз. Мы планируем, что в ней будут участвовать крестьянские хозяйства, оптовые поставщики и дистрибьютеры со всей области, - отметили в городском акимате. - Места на ярмарке будут предоставляться бесплатно. Что касается цен, то они будут намного ниже рыночных. Стоит отметить, что на время организации торговли будут перекрыта дорога по улице Ихсанова от проспекта Достык до улицы Курмангазы.