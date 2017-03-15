Фото из архива "МГ" При этом деньги с тренеров и директоров всех спортивных школ города и области собирал его подчиненный, руководитель отдела управления спорта ЗКО Акжан ИЩАНОВ. Как рассказал в суде свидетель Акжан ИЩАНОВ, после того, как Шаяхметова назначили на должность начальника облспорта, работать в управлении стало очень сложно. - Он мне говорил, что с его приходом все изменится. Что он будет менять штат. Потом начались поборы. Осенью Шаяхметов мне сказал, что скоро едет в Астану сдавать готовой отчет о работе управления и для того, чтобы беспрепятственно сдать его, надо собрать деньги. Тогда он мне сказал, чтобы я со всех старших тренеров собрал по 50% от выделяемых денег на сборы, а с директоров спортшкол по 25 тысяч тенге за то, чтобы они без проблем могли сдать свои отчеты в управление спорта ЗКО. Когда я сказал про это одному из тренеров, то он ответил, что это очень много и попросил уменьшить хотя бы до 40%, а то денег на питание и проживание детям не хватит. На что я ответил, чтобы он договаривался с Шаяхметовым. Я боялся потерять работу, поэтому выполнял его приказы, - сообщил Акжан ИЩАНОВ. Также свидетель рассказал, что 6 декабря Шаяхметов должен был полететь в Астану с отчетом. И поэтому часто спрашивал у Ищанова про деньги. Всего к поездке было собрано с тренеров и директоров спортшкол более 1,2 млн тенге, которые Ищанов передал Шаяхметову. - Деньги, которые сдавали тренеры, не считал, там было чуть больше 1,2 млн тенге. Потом в районе остановки "Хлебзавод" я их отдал Тимуру ШАЯХМЕТОВУ, - отметил свидетель Ищанов. Стоит отметить, что свои отчеты директора спортшкол должны были сдать до 1 ноября 2016 года, а задержан начальник был 13 декабря при передаче ему денег за сдачу годового отчета, который формально был уже принят.