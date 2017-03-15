Процедура экстрадиции обвиняемого Дамира ЗНАЛИЕВА в Казахстан проведена сегодня при содействии Комитета национальной безопасности РК, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

- Мужчина обвиняется в создании, руководстве террористической группой, финансировании её деятельности и в совершении террористических преступлений на территории Атырауской области. В розыске он находился с 2011 года, - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Ранее компетентными органами Исламской Республики Афганистан удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче данного гражданина для привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, что казахстанец Дамир ЗНАЛИЕВ был задержан в Афганистане в январе текущего года в провинции Сари-Пуль. Он оказался причастным к атыраускому теракту пятилетней давности. 27-летний уроженец Атырауской области, считается одним организаторов группировки «Солдаты Халифата».

По данным Генеральной прокуратуры, с начала года на принципах взаимности экстрадировано из Афганистана в Казахстан уже два лица.

Ерлан ОМАРОВ